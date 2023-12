Die exklusive Geschenkidee für SIE und IHN im Beauty-Paradies von Dr. Sabine Apfolterer

Verschenken Sie Freude und Wohlbefinden an einen besonderen Menschen und tun Sie ihm etwas besonders Gutes. Mit den einzigartigen Geschenkmünzen haben Sie die perfekte Geschenkidee in der Hand.

Unabhängig vom Anlass verschenken Sie mit einer großartigen Geste wertvolle Augenblicke des Wohlbefindens und der Entspannung.

Die Überraschung der besonderen Art

Das Leitmotiv der Schönheitschirurgin Dr. Sabine Apfolterer lautet "Einzigartig wie Du", und auch die aufwendig gestaltete Geschenkbox ist unvergleichlich. Den gewünschten Betrag der Schönheitsmünzen bestimmen Sie selbst – sie sind in den Stückelungen von 10 Euro, 20 Euro, 50 Euro und 100 Euro erhältlich.

Einzigartige Geschenkmünzen 1/2

Diese Münzen können nach Belieben für die in der Praxis angebotenen Services genutzt werden, sei es für kosmetische Behandlungen oder Eingriffe. Das ideale Beauty-Geschenk für Frauen und Männer gleichermaßen.

Bescheren Sie Ihren Lieben eine kleine Auszeit für Körper, Geist und Seele, für Harmonie, positive Ausstrahlung und persönliche Lebensfreude.

Die Schönheitsmünzen sind das ganze Jahr über in den Praxen in Wien und Baden erhältlich. Vorbestellungen sind unter geschenke@dieschoenheitschirurgin.at möglich. Die Münzen können telefonisch, per E-Mail, online oder direkt in der Praxis erworben werden.

Ordination Wien: TRIENNA LIVING, Fred Zinnemann Platz 4/ Shop 3.06, 1030 Wien

Ordination Baden: Medicent Baden, Grundauerweg 15, 2500 Baden

Der Wert der Münzen kann nicht in bar eingelöst werden. Dr. Sabine Apfolterer steht Ihnen gerne für persönliche Beratung zur Verfügung.