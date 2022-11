Die drei besten Adressen für schöne Haut – in den Metropolen dieser Welt

Wer wünscht sich nicht makellose, wunderschöne Haut? Mit Cremes, Peelings, Wachs und Make-up rückt die Dame von heute Hautunreinheiten zu Leibe und macht aus sich selbst die Märchenprinzessin, die tief in ihr schlummert.

Und wer wirklich etwas auf sich hält, holt sich kompetente Unterstützung ins Boot.

Schöne Haut als internationales Schönheitsideal

Professionelle Kosmetikstudios in aller Welt haben sich darauf spezialisiert, Frauen noch schöner zu machen. Ob mit Permanent Make Up, mit Peelings, Haarentfernungsmethoden oder dem neuesten Haarstyle-Trend: In einem Kosmetikstudio wird jede Frau zur Prinzessin. Überall auf der Welt lassen sich Ladys heute verwöhnen und aufhübschen. Dieser Beitrag stellt dir drei international anerkannte Studios mit verschiedenen Schwerpunkten vor.

Envious Lashes – Eyelash Extensions New York

Mitten auf der belebten 5th Avenue liegt das Mekka für Wimpern in New York. Nicht nur Stars und Sternchen lassen sich hier verwöhnen und verwandeln, auch Ottonormalverbraucherinnen können einen Termin bei Envious Lashes buchen, um Wimpern und Augenbrauen perfektionieren zu lassen. Dafür sorgt Gründerin Clementia Richardson mit ihrem Team. Sie hat sich zum Ziel gesetzt, viel beschäftigten New Yorkerinnen eine Oase für kurze Auszeiten im hektischen Alltag zu bieten, in der sie sich einfach fallen und verwöhnen lassen können.



Sogenannte Eyelash-Extensions, also Wimpernverlängerungen, sind das Steckenpferd der Chefin und ihres Teams. Was 2007 als mobiler Service begann, ist über die Jahre zu einem der beliebtesten kosmetischen Services in New York avanciert. Heute setzen Stars wie Naomi Campbell auf Envious Lashes. Neben Wimpernservices bietet der Salon heute auch Augenbrauenverlängerungen für die Kundinnen an.



Neben dem Salon auf der 5th Avenue gibt es mittlerweile weitere Salons in Long Island und Miami, Florida. So können sich auch Nicht-New Yorkerinnen von Clementia Richardson und ihrem Team verwöhnen lassen. Die Profis achten dabei auf die individuelle Augenform der Kundinnen, um die perfekte Illusion langer Wimpern zu schaffen. Dafür verwenden sie verschiedene Längen und Dichten und bringen die Verlängerung direkt am Wimpernkranz auf. Ein atemberaubender Augenaufschlag wird so garantiert.

RT Tiefenbacher – Permanent Make Up Wien

Permanent Make Up Artist Ruzica Tiefenbacher ermöglicht Kundinnen in ihrem Wiener Salon, sich langfristig schön zu fühlen und morgens viel Zeit zu sparen. Die Kundinnen können nach einem Termin bei RT Tiefenbacher den Wecker nämlich entspannt 20 Minuten später stellen, denn Augenbrauen, Lippen und Lidstrich sitzen ab sofort jeden Tag perfekt.

Im zentralen 1. Bezirk liegt das moderne Permanent Make Up Institut RT Tiefenbacher, das sich auf Services rund um Permanent Make Up spezialisiert hat. Frau Tiefenbacher und ihr Team kümmern sich mit viel Liebe zum Detail und mit modernster Technik um die Kundinnen. Dabei wird stets auf die individuellen Wünsche und Bedürfnisse der Kundinnen eingegangen, um nachhaltig begeisternde Ergebnisse zu erzielen.

Beim Permanent Make Up werden wie beim Tätowieren kleinste Farbpigmente unter die Haut gebracht, sodass es aussieht, als wären Augenbrauen oder Lippen bereits geschminkt. Auch ein natürlicher Lidstrich ist möglich. Dieser lässt die Wimpern optisch dichter wirken und erleichtert den Auftrag von zusätzlichem Make Up. Das Team von RT Tiefenbacher arbeitet dabei mit modernen Methoden und innovativen Produkten, die bereits pflegende Komponenten enthalten, damit die Kundinnen lange Freude am natürlichen Permanent Make Up haben.

Neuheit und deshalb unter den Top 3: Absolut schmerzfreie Augenbrauen Permanent Make up Behandlungen

Hari’s Hair and Beauty – Hairstyling London

Schneiden, Färben, Stylen, Föhnen – alle klassischen Leistungen rund um Haare können Kundinnen in Hari’s Friseursalon buchen. Auch Hairstylings für Special Events wie Hochzeiten, Filmpremieren oder Audienzen bei King Charles III. sind natürlich möglich. Gegründet wurde Hari’s bereits 1976, mittlerweile gibt es mehrere Salons in ganz London, die alle gut angebunden und mit der Tube erreichbar sind. Auch die Londoner Prominenz lässt sich bei Hari’s Hair and Beauty die Haare färben, frisieren und stylen. So können sich normale Frauen ein bisschen wie ihre Idole fühlen.

Besonders einfach ist das mit dem besonderen Service des Salons möglich. Unter dem Stichwort „Hair Envy“ besteht die Möglichkeit, den Farbton verschiedener Stars zu wählen. Das Team färbt die Haare dann so, wie beispielsweise Gisele Bündchen, Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow oder Eva Mendes sie tragen. Die Auswahl ist groß, das Verlangen, auszusehen wie der liebste Promi, auch. Während andere Salons nur die Schnitte der Stars anbieten, bekommen Kundinnen bei Hari’s auch die passende Farbe dazu.

Neben den typischen Friseur-Services bietet der Salon Maniküre und Pediküre sowie Haarverlängerungen an. Kundinnen sollen sich im individuellen Ambiente rundum wohlfühlen und sich ordentlich verwöhnen lassen. Nach dem Friseurbesuch fühlen sich die Kundinnen dann selbst wie Stars, wenn sie sich mit der U-Bahn auf den Heimweg machen.

Wer schön sein will, muss leiden?

Immer mehr Beautysalons haben sich auf besondere Services spezialisiert. Daneben gibt es natürlich nach wie vor klassische Studios, die Maniküre, Haarschnitte und Co. anbieten.



Unser Beitrag zeigt dir, dass es sowohl in Europa als auch den USA außergewöhnliche Kosmetikstudios gibt, die ihre Kundinnen mit besonderen Services verwöhnen. Ob Permanent Make Up, Hairstylings wie die Stars oder neue, lange Wimpern – für jeden Typ ist etwas dabei. Wichtig ist, dass alle Salons auf die individuellen Bedürfnisse ihrer Kundinnen eingehen.