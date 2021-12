Diese Nail Art trendet auf Instagram.

Eine frische Maniküre ist die perfekte Möglichkeit, Ihrem Outfit das gewisse Etwas zu verleihen. Auch wenn wir "Ballett-Slipper" Pink (der Klassiker von Essie) oder ein klassisches Rot immer lieben werden, warum nicht etwas Neues ausprobieren? Von dezenten schicken Details bis hin zu mutigen Designs ist bei den stylischsten Nageltrends dieser Saison für jeden etwas dabei – denn für langweilige Nägel ist das Leben zu kurz. Wir haben die coolsten und skurrilsten Nail-Art-Inspirationen für DIY-Projekte im Lockdown.



1. Grafische Details



Versuchen Sie sich zu Hause an einfachen Formen und Mustern: Sie brauchen nur Nude-Lack oder eine neutrale Base und kontrastierende Farben. Wir lieben diese subtilen Details dieses Designs in Schwarz. Halten Sie die Dinge einfach mit Klarlack über gepflegten Nägeln und fügen Sie nach Belieben Linien hinzu.

2. Animal Print



Animal-Prints sind einer dieser Trends, die niemals aus der Mode komme. Während ein klassischer Leoparden- oder Gepard-Print immer eine sichere Sache ist, probieren Sie doch den heißesten neuen Print der Saison: Kuh-Print! Promis wie Ariana Grande und Kendall Jenner machen es vor. Experimentieren Sie nach dem Mix'n'Match-Prinzip.

3. Marble Manicure

Dieser edle Trend lässt sich mit Hilfe eines der vielen DIY-Videos spielend einfach selbst nachstellen. Beginnen Sie mit einem einzelnen Marmornagel, oder wenn Sie sich sicherer fühlen, wählen Sie die komplette Hand.

4. Metallic Nägel



Nägel mit Metallic-Effekten oder Chrome Nails sind wieder da! Der Metallic-Trend funktioniert in fast jeder Farbe und passt am besten zu längeren Nägeln. Kendall Jenner liebt den Look, und wir tun es auch!

5. Regenbogen

Warum einen Farbe wählen, wenn man alle tragen können? Regenbogennägel sind ein Trend, den Prominente in dieser Saison lieben. Probieren Sie auf jedem Nagel eine andere Farbe des Regenbogens aus oder wählen Sie verschiedene Schattierungen derselben Farbe. Der Trend funktioniert auf mit Hologramm-Effekten: