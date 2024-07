Deshalb leert sich Victoria Swarovski im Sommer Wodka über die Haare

Die Stars und Sternchen haben ihre Schönheitsgeheimnisse. Auch Victoria Swarovski schwört auf einen ungewöhnlichen Beauty-Trick.

Für ihre blonde Haarpracht lässt Victoria Swarovski keineswegs große Mengen Geld beim Friseur. Das Aufhellen übernimmt die Moderatorin und Sängerin nämlich selbst. Besonders im Sommer sind helle Akzente in den Haaren beliebt. Doch dafür müssen Sie nicht mit schädlichen Blondiercremen hantieren, auch ein einfaches Hausmittel sorgt für die gewünschten Highlights.



Victoria Swarovski enthüllt ungewöhnlichen Beauty-Trick

Für die perfekte Sommer-Mähne greift Victoria Swarovski tief in die Beauty-Trickkiste. Statt Chemie setzt die Moderatorin nämlich auf Hochprozentiges! Um ihre Haare aufzuhellen, nutzt die Kristall-Erbin ein Gemisch aus Wodka und Zitrone. Das natürliche Bleichmittel verteilt die 30-Jährige in ihre Haare und legt sich anschließend 20 Minuten in die Sonne. Danach wird das Haar gewaschen und fertig ist der Blond-Effekt.

Das Wodka-Zitrone Gemisch zum Selbermachen

Die DIY-Coloration ist auch ganz leicht selbstgemacht. Alles, was Sie dafür benötigen ist der Saft einer ausgepressten Zitrone, der mit einem Schuss Wodka verrührt wird. Es empfiehlt sich, beim „Färben“ Handschuhe anzuziehen, damit die Haut nicht strapaziert wird. Nachdem die Mischung eingezogen ist, kann sie ganz einfach mit Wasser ausgewaschen werden.

Haare mit Wodka und Zitrone aufhellen: Klappt das wirklich?

Tatsächlich gehört Zitronensaft schon lange zu den besten Hausmitteln, um die Haare auf natürliche Weise aufzuhellen. Der Saft der Zitrone wirkt wie ein natürliches Bleichmittel, indem es dem Haar die Farbpigmente entzieht und blondes oder braunes Haar um einige Stufen heller werden lässt. Nach der Aufhellung sollten Sie das Haar mit viel Feuchtigkeit versorgen, denn die Säure der Zitrone ist recht aggressiv und strapaziert die Haare. Dazu eignet sich eine reichhaltige Haarmaske. Wer ohnehin schon sehr trockenes und sprödes Haar hat, sollte lieber auf schonendere Hausmittel zurückgreifen.

Bei Alkohol ist ebenfalls Vorsicht geboten, denn dieser kann das Haar austrocknen lassen. Außerdem sollten Sie keine Wunder erwarten, denn der Alkohol kann sowieso schon blondes Haar um maximal eine Nuance bleichen. Bei von Natur aus sehr blondem Haar, wie bei Victoria Swarovski, kann der Hack aber tatsächlich funktionieren und der Mähne sogar den Gelbstich nehmen.