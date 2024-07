× Der MADONNA Beauty Day geht in die nächste Runde!

Am Freitag, 30. August ist es wieder so weit: Zum bereits siebten Mal lädt MADONNA zum großen MADONNA Beauty Day. In diesem Jahr verwandelt sich das MAK Wien in einen Hotspot der Schönheit – Stars wie, Dr. Emi Arpa, Bruce Darnell, Franziska Knuppe u.v.a. sind live dabei!

Beautynistas, aufgepasst! Der 30. August wird zu Ihrem persönlichen Feiertag, denn an diesem letzten Freitag vor dem Schulstart lädt MADONNA bereits zum siebten Mal zum großen Beauty Day.

Das MAK Wien, inmitten der City, verwandelt sich in einen regelrechten Tempel der Schönheit. Über 45 Top-Labels und Beauty-Brands präsentieren in ihren Cornern die neuesten Highlights, die uns noch schöner machen. Zwischen 9 und 19 Uhr, ganze zehn Stunden lang, kann man sich hier beraten und verwöhnen lassen. Für kulinarische Genüsse in der einen oder anderen Pause ist freilich auch gesorgt. Und: Auf der großen Bühne erwarten die Gäste internationale Superstars!

Beauty-Ikonen, Models und Unternehmerinnen

Zum ersten Mal reist heuer etwa TV-Star Bruce Darnell an, um den MADONNA Beauty Day-Besucher:innen persönlich Rede und Antwort über sein Leben in der Mode(l)branche zu stehen.

Die beliebte Star-Dermatologin Dr. Emi Arpa verrät uns auf der Bühne ihre Skincare-Hacks und das Geheimnis ihrer brandneuen Beauty- und Pflegelinie.

Mit dabei auch: Topmodel Franziska Knuppe, die heuer ihren unfassbaren 50. Geburtstag feiert und deshalb völlig zu Recht über zeitlose Schönheit spricht.

Smart Aging ist auch das Thema von Star-Moderatorin Birgit Schrowange, die in diesem Jahr den Beauty Day beehrt.

Ebenso wie Pflegeprodukt-Top-Unternehmerin Judith Williams, die alles über die Neuheiten ihres Sortiments verraten wird.

Und natürlich ist auch wieder Publikumsliebling und Make-up-Guru Boris Entrup live zu Gast – und wird in seinem inzwischen legendären Tutorial für Spaß, vor allem aber schöne Augenblicke sorgen.

Seien auch Sie dabei!

Red Ticket um 49, 90 Euro inkl. Begrüßungssekt, Treatments, GoodyBag im Wert von über 200 Euro und Zutritt zur Bühne, zu allen Speakern und Stars.

Gold Ticket um 79,90 Euro inkl. Premium GoodyBag im Wert von über 300 Euro, Zutritt zum PREMIUM Floor und zur VIP-AREA mit Gratis-Drinks und Häppchen.

Nähere Infos & Tickets: madonnabeautyday.at

Das Bühnen-Programm im Überblick

➥ 10.00 Uhr Dr. Kristina Worseg & Dr. Artur Worseg über die Trends in der Beauty- und Zahnmedizin

➥ 10.30 Uhr Hair Tutorial by Dyson mit dem Airwrap

➥ 11.00 Uhr Bruce Darnell über sein Leben im & abseits des Showbiz

➥ 12.00 Uhr Cathy Zimmermann über Chancen in der Beauty-Branche

➥ 12.30 Uhr Franziska Knuppe über ihren Modeljob mit 50

➥ 13.00 Uhr Svenja Simmons Die Star-Friseurin über Haircare

➥ 13.30 Uhr Dr. Emi Arpa über ihre Beauty-Pflege-Linie

➥ 14.00 Uhr Boris Entrup Live Make-up Tutorial

➥ 15.00 Uhr Diana Bürgin How to build a Beauty Brand

➥ 15.30 Uhr Brow-Tutorial by Beauty Lash: Perfekte Augenbrauen

➥ 16 Uhr Birgit Schrowange über Smart Aging und ihre Karriere

➥ 16.30 Uhr Judith Williams über ihr Leben als Beauty-Ikone und Top-Unternehmerin

➥ 17.00 Uhr Trend-Duft-Talk powered by Puig mit Gabriela Cogalniceanu

➥ 17.30 Uhr Live-Hair-Styling by feschi mit Michaela Bischof

