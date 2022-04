Der Abnehmerfolg liegt in der DNA

Beim Kick-off Event von BEYOND DNA im Palais Hansen Kempinski stellten Beate und Alexander Rothmund die faszinierende Welt der Gene vor

Der Spa des Hotel Hansen Kempinski hat in Zukunft zusätzlich zu Entspannungsmöglichkeiten auch noch Ernährungsanalysen im Angebot. Denn ob der Zusammenarbeit mit BEYOND DNA, einem Start-up, das auch schon bei der Show 2 Minuten 2 Millionen dabei war, besteht die Möglichkeit hier herauszufinden, was der eigene Körper braucht, um abzunehmen. Bei der Präsentation in der edlen Präsidentensuite überzeugten sich auch gleich prominente Damen wie Musical-Sängerin Missy May von dieser Option.

Jeder Körper braucht eine individuelle Ernährung

Das Inhaber-Paar Beate und Alexander Rothmund erklärte, dass jeder Körper sehr individuell ist und keiner die gleiche Ernährung braucht, wie sein Nachbar. "Es ist wie mit Schuhen. Die kauft man auch nur in der richtigen Größe. Wenn nicht, dann weiß man ja, was passiert. Genauso geht es unserem Körper mit der falschen Ernährung." Beyond DNA nimmt eine Probe und findet unter heraus, was gegessen werden darf und was nicht. Aber keine Sorge, hierbei handelt es sich keineswegs um eine Diät. Es wird auch analysiert, welche Desserts gut verträglich sind und welchen Wein man trinken kann.