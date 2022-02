Courteney Cox bereut Schönheits-Eingriffe

"Friends"-Star Courteney Cox will nicht mehr zum Beauty-Doc.

Offen wie nie äußerte sich Friend-Star Courtney Cox (57) im Interview mit der britischen The Sunday Times zu ihren Schönheits-Eingriffen. Sie bereue es mittlerweile sich so vielen Beauty-Behandlungen unterzogen zu haben, gestand die 57-Jährige. Jahrelang habe sie versucht, dem jugendlichen Aussehen aus "Friends"-Zeiten nachzujagen. "Und dabei habe ich nicht gemerkt: Oh Mist, ich sehe tatsächlich merkwürdig aus mit diesen Injektionen und tue meinem Gesicht Dinge an, die ich heute niemals tun würde."

"Habe so viel im Leben gelernt"

Im Juni 2024 feiert die Schauspielerin ihren 60. Geburtstag feiern. "Oh Gott, es ist so schwer, es überhaupt zu hören oder zu sagen", gestand Cox im Interview. Sie könne es schlicht nicht glauben. Es sei nichts Falsches daran, 60 zu sein. "Ich kann es nur nicht glauben. Die Zeit vergeht so schnell." Nach all den Jahren fühle sie sich aber deutlich wohler in ihrem Körper. "Ich habe so viel in meinem Leben gelernt – was ich genießen kann, was ich versuchen sollte, mehr zu tun, und was ich lassen sollte."

Courteney Cox (57) und ihr Freund Johnny McDaid (45).