× Charlotte Tilbury: Die Beauty-Geheimwaffe der Stars gibt's jetzt auch in Österreich

Wenn Superstars wie Kate Moss, Demi Moore oder Amal Clooney noch schöner aussehen wollen, dann setzen sie auf Make-up von Charlotte Tilbury. Denn niemand zaubert einen so schönen Hollywood-Glow wie die Star-Visagistin. Und genau diesen Glow können wir ab sofort auch in Österreich nachshoppen!

Seit über 30 Jahren ist Charlotte Tilbury die gefragteste Make-up Artistin in Hollywood. Sie ist per Du mit den berühmtesten Schauspielerinnen und Supermodels. Denn sie alle schwören auf Charlottes gleichnamige Make-up Linie und ihre magischen Hände bei wichtigen Events.

Sie wünschen sich auch einen hollywoodreifen Make-up-Look? Dann ab zu Douglas! Denn Charlotte Tilburys beliebte Produkte sind ab sofort exklusiv bei ausgewählten Filialen in ganz Österreich erhältlich.

Charlotte Tilbury launcht in Österreich

Die preisgekrönte Luxus-Make-Up- und Hautpflegemarke wurde von der Make-Up-Artistin der Stars, Charlotte Tilbury MBE gegründet. Gemeinsam mit Douglas möchte sie nun auch ihre internationalen Kunden einladen, die Welt der Charlotte Tilbury-Produkte zu entdecken. Dabei können die ikonischen Produkte sowohl online als auch in österreichischen Geschäften gekauft werden.

Zu den Bestsellern zählen der Pillow Talk Lip Cheat (der sogar SO beliebt ist, dass er weltweit alle vier Sekunden verkauft wird), das Airbrush Flawless Setting Spray, die Pinkgasm Beauty Light Wand und die berühmte Charlotte’s Magic Cream (auf die Stars für fast alle Red-Carpet-Auftritte setzen). Neuheiten wie der Unreal Skin Sheer Glow Tint Hydrating Foundation Stick, der Pillow Talk Big Lip Plumpgasm und der Magic Hydration Revival Cleanser ergänzen das Sortiment.

Die Charlotte Tilbury Beauty-Produkte sind ab Juli 2024 online erhältlich und an den folgenden Standorten verfügbar:

Wien - House of Beauty

Wien - Maria Hilfer

Wien - Donau Zentrum

Dornbirn

Vösendorf

Salzburg

Pasching

Linz

Seiersberg

Graz

„Ich bin sehr aufgeregt, all meine Beautygeheimnisse mit Douglas in Österreich zu teilen!“, so die Make-up-Ikone über den langersehnten Beauty-Launch.