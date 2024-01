Beauty-Doc enthüllt: DAS haben die Dschungelcamp-Kandidaten machen lassen

Botox-Falle: So sehr hat sich Nicole Kidman verändert Botox oder schlechte Beleuchtung? Diese Frage stellen sich gerade zahlreiche Fans von Nicole Kidman, nachdem sie am Mittwoch im Palace Verona Theater in Sydney bei der Premiere ihrer neuen Amazon-Prime-Serie "Expats" über den roten Teppich schritt - und kaum wiederzuerkennen war.