Barrymore und Diaz verzichten auf Retusche

Soft Aging: Drew Barrymore und Cameron Diaz werden im Netz für die ungebotoxte Wahrheit gefeiert.

Mut zur Altersakzeptanz! Schauspielerinnen-Besties Drew Barrymore (46) und Cameron Diaz (49) gehören zu den erfrischenden VIP-Ausnahmen in Hollywood, die ihr leben nicht der ewigen Jugend verschrieben haben. ihr natürlicher Zugang zum Altern wird auf Social Media bejubelt: Auf Instagram postete Barrymore ein unretuschiertes Bild, das ganz ohne Filter auskommt. Von Botox-Mimik keine Spur!„Schönheit ohne Filter und Retusche", schreibt ein User auf Instagram. "Bitte mehr davon auf Social Media!"

Diaz hat dem Botox abgeschworen

Obwohl Diaz Akzeptanz und Selbstbewusstsein propagiert, hat sie sich auch schon das eine oder andere Mal unters Beauty-Messer gelegt. 2006 war nach einem Surf-Unfall zum Beispiel eine Nasen-OP nötig und auch Botox hat die Schauspielerin schon ausprobiert, wie sie in einem Interview gestand. Doch die Behandlung mit dem Nervengift möchte nicht mehr wiederholen: „Es hat mein Gesicht auf merkwürdige Art verändert – so wollte ich nicht aussehen. Ich möchte mein Gesicht lieber altern sehen, als eines, was nicht zu mir gehört.“ 2016 präsentierte sie ihre persönliche Anti-Aging-Formel, Diaz-Methode , in Buchform. Ende 2019 wurde sie das erste Mal Mutter, wodurch sich ihre Prioritäten verlagerten. Drew Barrymore hingegen hat sich sehrwohl der Schönheit verschrieben, allerdings der natürlichen. In Amerika hat sie ihr eigenes Beauty-Label "Flower Beauty" auf dem Markt gebracht.