Am 14. September: Zeit für Me-Time!

Ticket-Slot 1: 13 bis 15.45 Uhr

13.45 Uhr C&A Opening Fashion-Show

14.00 Uhr „A Star is born“-Stage-Talk mit Star-Moderatorin Victoria Swarovski

14.30 Uhr „Smart Aging“-Stage-Talk mit Star-Astrologin Gerda Rogers

15.00 Uhr Die neuesten Frisuren-Trends by Intercoiffeur Strassl Schaider

15.15 Uhr „Das Geheimnis von Natur-Kosmetik“-Stage-Talk mit Master Lin Markenbotschafterin Christine Reiler

15.30 Uhr KLIPP-Zuschauer-Gewinnspiel Ticket-Slot 2: 16 bis 18.45 Uhr

16.30 Uhr C&A Opening Fashion-Show

16.45 Uhr „Mompreneur im Showbiz“-Talk mit Influencerin Jana Ina Zarrella

17.15 Uhr „Selflove & Pride“-Stage-Talk mit Tom Neuwirth aka Conchita

17.45 Uhr Die neuesten Trends der Schönheits-Chirurgie by Dr. Matiasek

18.10 Uhr KLIPP-Zuschauer-Gewinnspiel Ticket-Slot 3: 19 bis 21.45 Uhr

19.30 Uhr C&A Opening Fashion-Show

19.45 Uhr „Beautyness inside out“-Stage-Talk mit Sängerin Rose May Alaba

20.15 Uhr „Lessons of Life“-Stage-Interview mit Schauspielerin Mariella Ahrens

20.45 Uhr „Erfolgreich in der Beauty-Industrie“-Stage-Talk mit Claudia Kriechbaumer und Stefanie Wippel

21.15 Uhr KLIPP-Zuschauer-Gewinnspiel