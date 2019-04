Was kann Kollagen wirklich?

4. Was kann Kollagen in Cremes, Seren & Co.?





Praller Teint. Auch wenn reines Kollagen momentan sehr gerne in kosmetischen Produkten eingesetzt wird, so kann es laut unserer Expertin das Kollagengerüst nicht wirklich stärken oder gar wieder aufbauen. Das Molekül ist nämlich viel zu groß, um wirklich in die Hautschichten eindringen zu können. Warum wird Kollagen dann trotzdem so gern in Cremes und Co. eingesetzt? Die Antwort ist Feuchtigkeit! Denn selbst wenn Kollagen von außen aufgetragen die Haut nicht dauerhaft strafft, so kann es dennoch Feuchtigkeit speichern und sorgt so zumindest kurzfristig für einen glatteren, aufgepolsterten Teint.