Von Amazon gibt es jetzt Kosmetik

Der Online-Händler Amazon hat eine eigene Make-up-Kollektion unter seiner Fashion-Eigenmarke 'find' lanciert. Das Packaging ist minimalistisch gehalten, dafür ist das Farbspektrum ein breites: Von natürlichen Nude-Tönen bis zu knalligen Trend-Nuancen ist für jeden Typ etwas dabei. Das Sortiment umfasst dekorative Kosmetik in vier Kategorien: Augen, Gesicht, Lippen und Nägel. Ziemlich clever: Damit der Look perfekt passt, sind die Produkte in farblich abgestimmten Sets erhältlich. Die 'find' Make-up-Serie ist exklusiv unter Amazon.de/findkosmetik erhältlich und für Prime-Mitglieder ist der Versand gratis. Kunden können ausgewählte Sets auch im Abo beziehen und zusätzlich Geld sparen.

© Hersteller

Seit Beginn des Jahres gibt es auf Amazon die Kosmetik-Eigenmarke 'find' zu kaufen. Eyeshadow-Trios sind um 8,16 Euro erhältlich, Mascara- und Eyeliner-Duos liegen preislich ab 11,96 Euro. Die Lip Fluid Matte-Lippenfarbe kostet 10,80, der Eyeshadow-Quard 9,50 Euro.