Top-Stars beim MADONNA Beauty Day

Austausch ist die Basis allen Wissens – und das gilt auch in der oft fälschlich als „oberflächlich“ bezeichneten Welt der Schönheit. In eben diese entführt Sie Österreichs größtes wöchentliches Frauenmagazin MADONNA am Freitag, 22. Februar (von 10 bis 20 Uhr), mit einem einzigar­tigen Event – dem ersten MADONNA Beauty Day. Das Novomatic Forum in der Wiener Innenstadt wird an diesem Tag in Österreichs Hotspot in Sachen Make-up, Pflege und Wellness verwandelt. Eine Vielzahl an Beauty-Labels gilt es, zu entdecken und auszuprobieren. Top-Experten beraten direkt und persönlich.

Beauty-Stars hautnah

„Wir wollen unseren LeserInnen einen ganz besonderen Tag bieten, an dem sie sich in angenehmer Atmosphäre über alles Wissenswerte zum Thema Schönheit informieren können“, so MADONNA-Herausgeberin und Beauty-Day-Mastermind Jenny Magin, die gleich mit einer Vielzahl an Stargästen aufwarten kann. Von Topmodel Franziska Knuppe über Kosmetik-Ikone und Spitzenunternehmerin Judith Williams bis hin zu den international angesehenen Make-up-Artists Boris Entrup und Eduardo Ferreira stehen ExpertInnen aus den unterschiedlichsten Bereichen mit Rat zur Seite. Wobei sich die Profis schon selbst auf den Austausch mit anderen bei der Messe freuen. „Es wird sicher spannend, das ein oder andere Geheimnis der anderen Experten zu erfahren“, erklärt etwa Franziska Knuppe im Interview vor ihrer Anreise nach Wien (siehe rechts). Die 44-jährige Beauty und Mutter einer elfjährigen Tochter weiß ­genau, worauf es im Modelbusiness, aber auch im Leben als „normale Frau, die gepflegt und frisch aussehen will“ ankommt. Ihre Pflegetipps, aber auch, wie Social Media unsere Welt und Schönheitsideale beeinflusst haben, verrät sie auf der Bühne am MADONNA Beauty Day.



Live on Stage

Spannende Talks auf der Bühne des Wiener Novomatic Forums wird es auch mit den Star-Bloggerinnen Tatjana Kreuzmayr und Kim ­Lianne geben, die verraten werden, worauf es in der Influencer-Szene ankommt. Dass diese auch die Arbeit der Kosmetikindustrie und Schönheitschirurgie maßgeblich verändert hat, steht für Dr. Veith Moser ­außer Zweifel. Inwiefern die Arbeit der Schönheits-Chirurgie durch Instagram & Co. geprägt wird, wird der Arzt im spannenden Roundtable-Gespräch berichten.

Neben Live-Diskussionen und den vielen Top-Marken-Ausstellern wird auch Praktisches gezeigt. Germany’s Next Topmodel-Schminkguru Boris Entrup wird den BesucherInnen in seiner Schminkschule Tipps geben.

Innere Schönheit

Ursula Karven hat sich indes der inneren Schönheit verschrieben. Die deutsche Schauspielerin hat vor vielen Jahren Yoga zum körperlichen Ausgleich entdeckt. Heute gibt sie als Yoga-Expertin ihr Wissen weiter – und verleiht damit innere Schönheit. „Diese muss am meisten gepflegt werden“, sagt Karven und entführt uns am 22. Februar in eine beeindruckende Live-Meditations-Session.

Seien Sie dabei!

Es ist also ein unfassbar vielfältiges Angebot, das auf die BesucherInnen der gediegensten Messe im Beauty-Bereich wartet. Ein Tag, den auch Sie sich nicht entgehen lassen sollten. Alle Informationen zum Event, den Ausstellern und dem Programm sowie zum Ticketverkauf erhalten Sie unter www.madonnabeautyday.at! Wir freuen uns auf Sie!