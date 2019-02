So sehr hat sich Heidi Klum verändert

Heid Klum(45) startet am 7. Februar (immer Donnerstag, 20.15 Uhr, ProSieben) in die 14.Staffel ihrer Castingshow „Germany’s Next Topmodel“. Die Hauptrolle dabei übernimmt Heidi selbst, von der es wohl mehr zu sehen geben wird. Das Phänomen Klum ist nicht zu stoppen. Seit über 20 Jahren ist das deutsche Model im Business und hat aus ihrer Person eine Marke gemacht.

Entdeckt wurde Heidi Klum von Thomas Gottschalk, der in seiner Talkshow Nachwuchsmodels castete. Daraufhin schaffte sie den Sprung auf die Laufstege. 1998 - als sie das Cover der amerikanischen "Sports Illustrated" zierte - gelang ihr der internationale Durchbruch. Seitdem führt kein Weg an Heidi vorbei: Im TV, in der Werbung, in Magazinen, beim Shopping.

Style-Verwandlungen

Ihren Erfolg verdankt die vierfache Mutter auch ihrer Wandlungsfähigkeit. In den vergangenen 20 Jahren hat sie viele Looks ausprobiert und sich stets neu erfunden. Wir haben die besten Looks der Modelikone versammelt. Klicken Sie sich durch:

