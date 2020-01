Showtime für Knallblau

Gegensätze ziehen sich an, sagt man so schön. Dass Ausnahmen aber die Regel bestätigen, beweist uns „How I Met Your Mother“-Star Cobie Smulders (37). Ihre Husky-Eyes strahlen mit mittelblauem Lidschatten nämlich gleich noch schöner. Mit dezenten Lippen ist der Look sogar Office-tauglich.

© WireImage

Luxe Rich Gemstone Eye Shadow „Royal Sapphire“ von Bobbi Brown um 40 Euro.

© Hersteller

Blickfang

Wer die Trendfarbe nicht gleich am gesamten Lid tragen will, macht es einfach wie Schauspielerin Saoirse Ronan (25). Ein Schwalbenschwanz im äußeren Augenwinkel ist genau die richtige Mischung aus cool und nicht zu auffällig. Wichtig: Je blasser die Haut ist, desto kühler sollte der Blauton ausfallen.

© WireImage

Matte Signature Eyeliner „blue“ von L’Oréal Paris um 12,95 Euro.

© Hersteller

Doppelt gemoppelt

Ein dicker Lidstrich entlang der unteren Wasserlinie zieht immer alle Blicke auf sich. Noch dazu, wenn er in knalligem Blitzblau daherkommt. Speziell blaue und braune Augen kommen so besonders schön zur Geltung. Model Poppy Delevingne (33) setzt noch eines drauf und trägt die aquatische Farbe auch am Oberlid auf. Dazu passen transparent schimmernde Lips.

© FilmMagic

So Fierce! Vinyl Eyeliner „Royal Rules“ von Revlon um 8,99 Euro.

© Hersteller