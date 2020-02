Neue Cuts für den Frühling

© FilmMagic, Inc

Was in den 70ern eine klassische Unisex-Frisur war und von Promis wie Rolling-Stones-Frontman Mick Jagger und Ikone Brigitte Bardot getragen wurde, ist jetzt wieder total salonfähig: der Shag. Den leichten Undone-Touch bekommt der Schnitt durch den wuscheligen Pony und die vielen Stufen in den Längen. Die Spitzen dürfen wie bei Goldkehlchen Taylor Swift (30) ruhig ein wenig fransig sein. Am besten geeignet ist der Style für Damen mit welliger Mähne, aber auch glattes Haar bekommt ein rockiges Upgrade. Bei sehr feinem Haar sollte man aber darauf achten, nicht zu viele Stufen zu schneiden, sonst fehlt am Ende das Volumen.