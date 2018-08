Morgens 30 Minuten schneller!

MINUS 15 MINUTEN

Nur viel heisse Luft? Die Föhne der neuesten Generation mögen zwar etwas teurer sein, aber sie sind ihr Geld allemal wert – vor allem, wenn’s morgens schnell gehen muss. Denn dank Ionen-Technologie, ­besonders kraftvollem Luftstrom und Co. ist die Mähne locker in der Hälfte der Zeit trocken! Ideal für alle, die ihr Haar täglich waschen. MINUS 3 MINUTEN

Weniger ist mehr Manche Make-up-Looks wie Cat-Liner oder knallige Lippen sind auch trotz viel Übung leicht mal verpatzt. Wenn die Zeit für mehrfache Versuche oder langwieriges Ausbessern fehlt, ist der Griff zu dezenteren Tönen angesagt. Die verzeihen kleine Ausrutscher viel besser! MINUS 3 MINUTEN

Öl-Dusche statt Creme Zwei-in-einem:Nach der Dusche noch den ganzen Body eincremen, oder, speziell bei trockener Haut den ganzen Tag über Spannungsgefühl erdulden? Kann man sich mit intensiv pflegendem Duschöl sparen! Wichtig: Nur abtupfen! MINUS 2 MINUTEN

Zack, zack, ab ist der Lack! Abends sah der Nagellack noch okay aus, bei Tageslicht sind da auf einmal doch Kratzer und Splitter? Jetzt jeden Nagel langwierig mit Wattepads ablackieren dauert ewig. Schnelle Hilfe kommt aus der Dose: In die cleveren Remover mit Schwämmchen einfach kurz den Finger reinstecken, drehen und ab ist die Farbe! MINUS 3 MINUTEN

Pflege, die bleibt Selten können wenige Minuten so lang werden wie jene unter der Dusche, während die Haarpflege einwirkt. Die wöchentliche Maske sollte man nicht einsparen, aber statt dem täglichen Conditioner kann man getrost mal zu Leave-in-Produkten greifen. MINUS 2 MINUTEN

Tusche? Nicht nötig! Statt tagtäglich mit der Tusche herumzupatzen, kann man auch einmal ein paar Minuten investieren, um die die Lashes zu färben. Dann hat man etwa einen Monat lang toll getönte Härchen, die maximal mit etwas Lash-Gel in Form gebracht werden – wenn man Zeit und Lust hat! MINUS 2 MINUTEN

Alles in einem Cremetiegel Pflege, UV-Schutz und Foundation sind meist morgendliches Standard-Programm. Doch niemand sagt, dass man all diese Cremen separat auftragen muss: Clevere BB oder CC Cremes vereinen all die gewünschten Eigenschaften – ein Auftrag genügt! MINUS 1 MINUTEN

Wachsen statt zupfen Von den Beinen kennen wir das Konzept: Einmal waxen, tagelang nicht dran denken. Auch für die Brauen gibt es spezielle, vorgeformte Strips, mit denen die feinen Härchen nachhaltig entfernt werden können.