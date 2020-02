Mega-Ansturm: Tausende stürmten den MADONNA Beauty Day

10:30 UHR Benötigt man eine Kosmetikerin? Stage-Talk by Karen Lorenz mit Maria Galland 11:00 UHR Beauty inside & outside Stage-Talk mit dem deutschen Influencer-Star Riccardo Simonetti 12:00 UHR Golden 50s! Warum wir im Alter besser werden Werbe-Ikone Verona Pooth verrät ihre Erfolgs- und Beautygeheimnisse 13:00 UHR Trends & Highlights der ästhetischen Medizin 2020 Dr. Kristina und Dr. Artur Worseg über die Neuigkeiten in ihren Fachgebieten und deren Wirkung 14:00 UHR Make-up-Schule by Boris Entrup Der Hair- und Make-up-Artist zeigt seine Tricks für einen perfekten Look 15:00 UHR Body-Positivity-Talk mit Curvy-Supermodel Angelina Kirsch 16:00 UHR Schönheit als Beruf Topmodel Barbara Meier gewährt einen Blick hinter die Kulissen von Laufsteg, Film und Fernsehen 16:30 UHR Da bleibt kein Auge trocken Panel von Ursapharm-GF Dagmar Rath 17:00 UHR Die fünf Säulen der Schönheit: ExpertInnen und Promis diskutieren über Schönheitsideale mit Natalie Kreuzmayr (Bloggerin), Regina Foltynek (Luxus Lashes CEO), Manuela Bici (GF Die Nagelfee), Tamara Möstl (Hautexpertin), Susanne Hoffmann (Gründerin Luxus-puppe), Susanne Lauer & Franz Tausch (Dr. Juchheim), Jasmin Dalmaz (Zinzino), Alina Rosinger (Barbor), Jana Klaric (Wrap & Roll)