MADONNA Beauty Day: Ihre letzten Tickets

Endlich ist es wieder so weit: MADONNA-Herausgeberin Jenny Magin lädt zum zweiten „Beauty Day“ in die Wiener MGC Halle. Einen ganzen Tag lang stellen Ihnen dort nationale und internationale Koryphäen ihre Expertise auf den Gebieten Beauty und Lifestyle zur Verfügung. Starschuss ist am Samstag um 10:30 Uhr, Besitzer von Golden Tickets können schon eine Stunde davor in die Halle. Mit dabei sind in diesem Jahr u. a. Werbe-Ikone Verona Pooth, Topmodel Barbara Meier, Influencer Riccardo Simonetti oder Beauty-Experte Boris Entrup. Dazu präsentieren zahlreiche Aussteller ihre neuesten Produkte – ausprobieren natürlich sehr erwünscht!



Styling-Hotspot



Jeder Besucher kann kostenlos die neuesten Produkte für Haut, Make-up, Lippen, aber auch Augen, Nägel und vor allem Haar testen. Du bekommst zahllose Testgeschenke aller neuen Beauty-Produkte, hörst spannende Vorträge und Diskussionen, triffst viele Stars und wirst mit Sekt, Cocktails und vielen Leckereien verwöhnt. Besuche nicht nur die besten Make-up-Artists, wie die CAMBIO Beautyacademy, sondern auch die Spezialisten für Nagelpflege, Lashes und Haarstyling. Alle neuen Trends und Produkte sind am Samstag auf einem Platz vertreten. Und das über 10 Stunden lang!

Restkontingent eröffnet - Tickets jetzt sichern!



Sichern Sie sich jetzt rasch noch die letzten Tickets - vor Ort bei der Tageskassa in der Wiener MGC Halle oder online unter www.madonnabeautyday.at.





Bühnen-Programm 10:30 UHR Benötigt man eine Kosmetikerin? Stage-Talk by Karen Lorenz mit Maria Galland 11:00 UHR Beauty inside & outside Stage-Talk mit dem deutschen Influencer-Star Riccardo Simonetti 12:00 UHR Golden 50s! Warum wir im Alter besser werden Werbe-Ikone Verona Pooth verrät ihre Erfolgs- und Beauty-geheimnisse 13:00 UHR Trends & Highlights der ästhetischen Medizin 2020 Dr. Kristina und Dr. Artur Worseg über die Neuigkeiten in ihren Fachgebieten und deren Wirkung 14:00 UHR Make-up-Schule by Boris Entrup Der Hair- und Make-up-Artist zeigt seine Tricks für einen perfekten Look 15:00 UHR Body-Positivity-Talk mit Curvy-Supermodel Angelina Kirsch 16:00 UHR Schönheit als Beruf Topmodel Barbara Meier gewährt einen Blick hinter die Kulissen von Laufsteg, Film und Fernsehen 16:30 UHR Da bleibt kein Auge trocken Panel von Ursapharm-GF Dagmar Rath 17:00 UHR Die fünf Säulen der Schönheit: ExpertInnen und Promis diskutieren über Schönheitsideale mit Natalie Kreuzmayr (Bloggerin), Regina Foltynek (Luxus Lashes CEO), Manuela Bici (GF Die Nagelfee), Tamara Möstl (Hautexpertin), Susanne Hoffmann (Gründerin Luxus-puppe), Susanne Lauer & Franz Tausch (Dr. Juchheim), Jasmin Dalmaz (Zinzino), Alina Rosinger (Barbor), Jana Klaric (Wrap & Roll)

Gastgeberin Jenny Magin und Star-Stylist Boris Entrup

© Lipiarski

Bereits im Vorjahr ein Erfolg: Der MADONNA Beauty Day

© Lipiarski

Riesenansturm auf den MADONNA Beauty Day 2019. Heuer geht das Erfolgs-Event in die zweite Runde.

© Lipiarski