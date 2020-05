Khloe Kardashian: Unglaubliche Typveränderung

Gleich vorweg: In diesem Artikel geht es um Khloe Kardashian (35), jüngere Schwester von Kim und selbst seit Jahren im Showbiz. Der Grund warum Sie womöglich irritiert sind, ist jener, dass die Khloe ihrer selbst kaum mehr ähnlich sieht. Bei den zwei Bildern oben handelt es sich aber tatsächlich um ein und dieselbe Person – mit mehr oder weniger großzügigem Einsatz von Fotoretusche und, so munkelt man, chirurgischer Optimierung beim Schonheits-Doc. Eigentlich wollte Khloe am Wochenende der Welt ihre neue Haarfarbe präsentieren, doch ihre neuen Gesichtszüge boten mehr Gesprächsthema als die Frisur.

Kann das Natur sein?

Fans vermuten, dass hinter dem neuen Look eine Nasen-OP stecken könnte. Immerhin kündigte Khloe selbst einen solchen Eingriff schon an: "Eines Tages denke ich, werde ich meine Nasen operieren lassen, weil ich jeden Tag darüber nachdenke. Aber ich habe Angst", schrieb sie noch 2019 auf Instagram. Diese Ängste dürfte sie mittlerweile überwunden haben, denn auf den neuen Bildern sieht ihre Nase deutlich schmäler aus als noch vor einem Jahr. Offiziell hat sich Khloe zu den Spekulationen aber nicht geäußert und lässt die Welt nun rätseln, ob sie die Instagram-Gemeinde vielleicht nur mit einem neuen Filter foppt. Wie immer im Kardashian-Universum folgt eine Fortsetzung mit Sicherheit in Bälde...