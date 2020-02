Jung, jünger, Demi Moore!

Gute Gene? Sicherlich! Aber zeitresistenter DNA allein wird Demi Moore wohl nicht ihren faltenfreien Teint zu verdanken haben. Mit 57 Jahren stellt sie in Paris derzeit deutlich jüngere Schauspielerkollegen in den Schatten: lange Mähne, volle Wangenknochen, rosige Lippen - und sympathische Lachfältchen um die Augen. Dass Demi Moore an der einen oder anderen Körperstelle nachhelfen ließ, liegt nahe, doch sie sieht immer noch aus wie sie selbst.

Bei der Hapers Bazaar Party in Paris

Demi Moore und die Hadid-Schwestern

Alter akzeptieren

2019 sprach sie offen über ihren Umgang mit dem Alter: "Die Schwerkraft zieht in einige Richtungen, die ich nicht mag." Doch mit Mitte 50 hat sie gelernt, sich mit diesem Prozess anzufreunden: "Ich fühle für mich selbst, dass es darum geht, zu akzeptieren ... es anzunehmen und nicht mehr nach dem zu suchen, was falsch ist - einfach alles zu akzeptieren." Diese gelassene Lebenseinstellung steht ihr gut!

Stargast bei Dior

