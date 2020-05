Bee Day feiern mit Guerlain

Am 20.Mai feiern wir den Tag der Biene. Der Luxe-Kosmetikhersteller Guerlain hegt und pflegt schon seit Jahren eine enge Beziegung zu dieser außergewöhnlichen Spezies. Die Biene ist bereits seit 1853 das Symbol des Hauses Guerlain und ist sowohl auf Duftflakons sowie in der Pflegelinie Abeille Royal zu entdecken. Die vom Aussterben bedrohte Biene symbolisiert GuerlainsEngagement in die Nachhaltigkeit und die Erhaltung des Ökosystems. Dies zeigt auch die besondere Partnerschaft mit der UNESCO, die sich dem Schutz und Verständnis der Bienen widmet. 2019 kündigten Guerlain und die UNESCO ein neues Programm an, um weltweit neue Imker auszubilden, mehr Imkerunternehmen zu schaffen sowie die Bestäubung in verschieden Ökosystemen zu messen. Bis 2024 sollen 88 Imker in 44 unterschiedlichen UNESCO-Biosphärenreservaten ausgebildet und 4.400 Bienenstöcke errichtet werden.

Bee beautiful!

Inspiriert von der Naturwissenschaft entwickelte Guerlain für die Produkte der Abeille Royal Linie die BlackBee Repair Technology, für die die besten Bienenstockerzeugnisse verwendet werden. Zu den festen Bestandteilen dieser Technologie zählen exklusives Gelée Royale sowie der Ouessant Honig der Schwarzen Biene, die ihren idealen Lebensraum auf der französischen Insel Ouessant. Diese natürlichen Inhaltsstoffe sowie die exklusiven Wirkstoffkomplexe von Guerlain wirken effektiv sowohl gegen die sichtbaren Zeichen der Hautalterung und Schäden der Hautbarriere, hervorgerufen durch Stress oder Umwelteinflüsse, wie gegen die noch zu erscheinenden Zeichen des Alters.

Tipp: Guerlain ABEILLE ROYALE Golden Duo: Youth Watery Oil & Double R Serum. 30 ml bei Marionnaud um 112,46 Euro link