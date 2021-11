7 Beauty-Tipps für den Winter

1. Die Sonnencreme nicht vergessen



Nur weil es draußen kalt und dunkel ist, heißt das nicht, dass Sie auf die Sonnencreme verzichten sollten. Am besten ist eine Creme mit einem Lichtschutzfaktor von 50 oder höher.



2. Die Hände nicht vergessen



Die Hände und besonders die Finger haben eine Tendenz sehr trocken zu werden wenn es kalt wird. An diesen kalten Tagen ist es wichtig Handschuhe zu tragen und sich regelmäßig einschmieren.



3. Viel Wasser trinken



Das ist wahrscheinlich für uns alle schwer. Aber Wasser trinken ist für so viele Dinge wichtig, nicht nur für die Flüssigkeitszufuhr. Es beschleunigt Ihren Stoffwechsel, verleiht Ihrer Haut einen gesunden Glanz, hilft, den Blutdruck aufrechtzuerhalten und hilft, Sauerstoff im ganzen Körper zu liefern.



4. Befreien Sie sich von trockener, schuppiger Haut



Trockene, schuppige Haut ist nicht nur nicht schmeichelhaft, sondern tut auch weh! Verwenden Sie ein paar Mal pro Woche ein Körperpeeling unter der Dusche und anschließend ein Körperöl oder eine Feuchtigkeitscreme.



5. Achten Sie auf ihre Kopfhaut.



Kokosöl ist eine großartiges Treatment für trockene Kopfhaut. Verwenden Sie es einmal pro Woche, wenn Sie unter starker trockener Kopfhaut leiden, oder nur alle paar Wochen, um Ihrem Haar und Ihrer Kopfhaut Feuchtigkeit zu spenden. Einfach ins trockene Haar einreiben und 45 Minuten einwirken lassen.



6. Ihre Lippen einschmieren



Ein leichtes Peeling und dann einen Lippenbalsam täglich ist ein must! Wenn du kein Peeling hast, reicht eine alte Zahnbürste oder ein nasser Waschlappen aus. Viel Wasser trinken ist auch wichtig um die Lippen nicht austrocknen zu lassen.



7. Dem Körper Feuchtigkeit spenden. Schmieren, schmieren, schmieren. Am besten mit reichhaltigen Cremen oder Körperölen.