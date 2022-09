Stars verraten ihre Beauty-Geheimnisse: Beim 4. Madonna Beauty Day im Wiener MAK gastieren heute Victoria Swarovski & Co.

Riesen Andrang und VIP-Gipfeltreffen bei der beliebten Schönheitsmesse.

Top-Event. Bereits zum vierten Mal lädt MADONNA zur großen Beauty Messe. In diesem Jahr verwandelt Österreichs größtes Frauenmagazin das Wiener Museum für angewandten Kunst in einen wahren Schönheitstempel – und es ist für jeden Beauty-Fan etwas Passendes dabei. Unter den Ausstellern finden sich internationale Brands aus den Bereichen Make-up, Styling und Beauty-Treatments, die Beratungen zu den neuesten Trends anbieten. Parallel zum Beauty-Event runden Live on Stage-Talks mit Stars & Beauty-Experten unser Angebot perfekt ab:

10:00 Uhr: Dr. Artur Worseg & Dr. Kristina Worseg – Präzisionsmedizin – Der Weg in die Zukunft

11:00 Uhr: Julia Ganglbauer – Die Geschäftsführerin von Biogena über das Erfolgs-geheimnis des renommierten Familienunternehmens

11:45 Uhr: Judith Williams – Wie es die Power-Unternehmerin & TV-Jurorin in der Beauty-Branche ganz nach oben geschafft hat

12:30 Uhr: Boris Entrup – Der Star-Visagist & Beauty Coach zeigt step by step wie man den perfekten Herbst-Look schminkt

13:15 Uhr: Kathrin Zlousic – Market Director L‘Oréal Luxe Austria über Female Em-powerment

14:00 Uhr: Dr. Claudia Gschnitzer – Back to nature! Natürlichkeit im Fokus der Schön-heitschirurgie

14:45 Uhr: Dr. Johannes Matiasek – Die Trends der plastischen Chirurgie

15:15 Uhr: Victoria Swarovski – Einblicke in das Leben der Moderatorin, Sängerin & Beauty-Unternehmerin zwischen Live-Bühne & Social Media

16:00 Uhr: Amira Pocher – Der rasante Karriereweg der Podcasterin, Moderatorin & Geschäftsfrau und wie sie dabei Kind & Kegel unter einen Hut bringt

16:45 Uhr: Irena Ivkic & Agata Moryl – Commercial Manger / Group Brand Manager DE/AT PUIG Austria über die Duft-Trends im Herbst

17:00 Uhr: Verlosung KLIPP-Gewinnspiel „Herbst-Umstyling“

17:15 Uhr: Celine Ausserwöger – Die Selfmade-Woman verrät, wie sie es geschafft hat ihre Beauty Brand international erfolgreich zu etablieren und ihre Lashes von Kim Kardashian & Co getragen werden

© Kernmayer ×



Unsere Moderatorin Bianca Speck führt durchs Gelände und gibt erste Einblicke:



Um schon vorab ein paar Insider zu verraten: TV-Lady und Spitzen-Unternehmerin Judith Williams („Die Höhle der Löwen“) spricht im Stage-Talk über ihre persönlichen Jugendgeheimnisse und über Herausforderungen in der Branche. Ihr MADONNA Beauty Day-Debüt feiert Amira Pocher. Die Ehefrau von Star-Comedian Oliver Pocher wird ihre neue Nagellack-Linie „Fayble“ präsentieren. Auch über Einblicke ins Leben der „Let‘s Dance“-Moderatorin Victoria Swarovski darf man gespannt sein.

Für Kurzentschlossene gibt es noch genügend Tickets: https://www.madonnabeautyday.at/tickets/

Dieses Spektakel sollte man sich nicht entgehen lassen!