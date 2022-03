Beatrice Körmer released neue Single

Nach der erfolgreichen Veröffentlichung des Songs 2021 folgt nun am Freitag den 18.03. auch der Klaus Biedermann Remix, der im Juni 2022 auch Teil des ersten Albums Körmers sein wird.

Die singende Beauty-Queen und Moderatorin Beatrice Körmer zeigt sich im Video in einem pinken Abendkleid und einem hoch aufragenden kristallenen Diadem. Während sie durch die altehrwürdigen Gänge und Höfe der Burg Rapottenstein schreitet, richtet sie eine musikalisch verpackte Nachricht an ihre Hater: „I’m still here“.

Zu sehen unter: https://youtu.be/t7P1dN73isA

Oder aber auf Spotify unter: https://open.spotify.com/album/4VdNiB0Z0FiFLKy8K4rIQb?si=7jlOuoU0SYyqI5t7hOx9eg