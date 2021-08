BE YOURSELF - Mehr Selbstliebe für ein positives Körpergefühl

BE BOLD, BE CONFIDENT, BE FREE, BE JOYFUL – BE YOURSELF. Wir sind alle einzigartig und besonders und sollten uns annehmen, wie wir sind.

Unabhängig davon, ob wir Dehnungstreifen, Narben oder Cellulite haben, ob unsere Nase groß ist, unsere Ohren abstehen, welchem Geschlecht wir uns zugehörig fühlen oder welche Farbe unsere Haut hat – sich selbst zu lieben bedeutet, sich selbst anzunehmen, ohne Bewertung und ohne Kritik.

Die mutige Seite unserer Persönlichkeit

Wir sind oft viel zu streng mit unserem Äußeren, stellen gerne Vergleiche an, die jedoch keinen Sinn ergeben, weil jeder Mensch in all seinen Facetten der Persönlichkeit und an jeder Stelle seines Körpers unverwechselbar und einmalig ist. Sagen wir JA zu uns – klar und bedingungslos, mit all unseren vermeintlichen Makeln und Fehlern. Das sollten wir beherzigen und akzeptieren.

Diese Ehrlichkeit und Liebe zu sich selbst und dem eigenen Körper ist die Botschaft und der Grundgedanke der SKINY Herbst-Winter Kampagne 2021. Unretouchierte, einzigartige Körper zeigen ihr wahres ICH mit Stolz und Respekt. Kenne deinen Wert, liebe deinen Körper und akzeptiere dich selbst. Denn das, was dich einzigartig macht, ist deine Kraft und dein Potenzial.

Be brave, be bold, be you

Nach dem Motto „Be Yourself” schuf SKINY eine Kollektion, die genau diese Freiheit und Selbstbestimmung widerspiegelt, die wir Menschen uns als Grundhaltung verinnerlichen sollten: das Gefühl, sich selbst voll und ganz anzunehmen. Schluss mit Schüchternheit und her mit lauten, aufregenden Farbkombinationen. So wird beispielsweise in der Tag- und Nachtwäsche dunkles Petrol mit leuchtendem Orange und lautem Pink kombiniert, oder kontrastreiches Color Blocking eingesetzt.

Einblicke in die Herbst-Winter Kollektion 2021

Jeder und jede soll sich in den neuen SKINY Styles wohlfühlen und den perfekten Look finden.

Mehr Infos zur Kollektion und weiteren Styles auf skiny.com.

About SKINY

Es war einmal eine Familie aus Österreich, die fernab umgeben von Bergen wohnte. Diese Familie hatte einen Traum, so groß und mächtig wie – im wahrsten Sinne des Wortes – ihre eigenen, sanften Hügel: dafür zu sorgen, dass sich Menschen schön und wohlfühlen, allein dadurch, was dem Körper am nächsten ist – ihrer Unterwäsche. Sie sollte frech und unkompliziert sein, designt, um mit viel Liebe getragen zu werden und wie deine zweite Haut aufliegen. SKIN for You. SKINY.

Über 30 Jahre später hat die Familie ihr Versprechen eingehalten. Denn heute steht SKINY für Selbstbewusstsein – sich in der eigenen Haut wohlfühlen, den Körper lieben, verwöhnen und sich trauen, ausdrucksvoll zu sein und die äußeren Hüllen – sinngemäß und buchstäblich – fallen zu lassen.

SKINY ist für jeden gedacht.

Sprich für EVERYBODY und auch EVERY BODY.

Every Body In. SKINY.