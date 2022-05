BAFTA TV Awards: Die besten Looks am Red Carpet

TV-Stars zeigten ihre Red Carpet-Looks bei den BAFTA TV Awards.

Das Who’s Who der britischen TV-Landschaft gab sich bei den BAFTA TV Awards am Wochenende ein Stelldichein und zeigte sich in den schönsten Roben am Red Carpet der Royal Festival Hall in London.

Serien-Stars am roten Teppich

Eleanor Tomlinson (29), die bald schon in der zweiten Staffel des Comedy-Thrillers "The Outlaws" zu sehen sein wird, strahlte in einem weißen Seidenkleid von Galvan. "Bridgerton"-Star Nicola Coughlan zeigte sie sich im pinken Schleifen-Look von Valentino und damit den Farbtrend des Abends. Unser Liebling: Jodie Comer (29), die später einen TV-Bafta als Beste Schauspielerin im TV-Drama "Help" mit nach Hause nehmen durfte, begeisterte im edlen Tuxedo-Dress von Hugo Boss.

