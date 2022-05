Austro-Miss präsentiert ihre neue Kollektion

Das erfolgreiche Model zeigt erste Einblicke in ihre neue Kollektion.

Vor genau einem Jahr hat Ex-Miss-Austria Dragana Stankovic ihre Leidenschaft für Mode zum Beruf gemacht und ihre eigene Modemarke gelauncht. Pünktlich zum einjährigen Jubiläum, präsentiert die Österreicherin mit serbischen Wurzeln jetzt ihre neue Sommer-Kollektion und gewährt MADONNA einen exklusiven Einblick ins Shooting, in der Wüste Tunesiens.

© Eszter Czenki ×

Dragana Stankovic zeigt ihre neuen Kreationen.

Sommerliche Kreationen aus Leinen

Im Fokus der 15-teiligen Kollektion steht das Trend-Material Leinen – ein Stoff der sich wie kein anderer für heiße Sommertage eignet." Leinen ist natürlich, leicht und perfekt für die warme Jahreszeit. Allerdings ist es schwierig, modische Leinenartikel zu finden. Deshalb wollte ich modische als auch zeitlose Styles in Leinen kreieren, welche man unterschiedlich stylen kann", erklärt die Designerin. Jedes der Teile kann man idividuell miteinander kombinieren. Die tragenden Farben der Kollektion: Ivory (Cremeweiß), Beige und Pink (Trendfarbe des Sommers). Die Linie besteht aus Statement-Pieces, die einen coolen Look schaffen, der im Alltag als auch am Abend getragen werden können.

© Eszter Czenki ×

Die 15-teilige Kollektion ist ab 5. Juni erhältlich.

Shooting in der Wüste

Ihre neuen Kreationen präsentiert das erfahrene Model selbst. Geshootet wurde an außergewöhnlichen Plätzen in Tunesien. Dort kennt man sie besser als "Miss Austria 2016", denn in Tunesien startete Draganas Erfolgsstory. Damals lernte sie das Land im Herzen des Mittelmeers an der Küste Karthagos kennen und lieben. „Seitdem wollte ich immer schon einmal in die Wüste“, erzählt die Ex-Miss-Austria. Trotz nicht einfacher Bedingungen, setzte Fotografin Estzer Czenki das Model perfekt in Szene.

© Eszter Czenki ×

Dragana Stankovic gibt exklusive Einblicke ins Shooting.

Nachhaltige Mode – fair und ökologisch produziert

„Als Model und Designerin ist Mode für mich „daily business“, aber das ich mich auch in der Rolle des „Art Director“ wohlfühle, ist eine neue spannende Erfahrung. Dafür gibt es keinen besseren Ort, als die tunesische Wüste im Süden Tunesiens“, schwärmt Dragana von ihrem ersten Photoshooting in Eigenregie. Das Gute: Nicht nur die Mode steht bei der Designerin im Fokus, sondern auch die Nachhaltigkeit. Alle Designs wurden handgefertigt in Europa – fair und ökologisch in amfori BSCI zertifizierten Produktionsstätten.

© Eszter Czenki ×

Mode-Shooting in der Wüste Tunesiens.

Erhältlich sind die Kreationen exklusiv ab dem 5. Juni online auf dragana-stankovic.com