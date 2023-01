Austro-Millionär spendete Uniformen für Neujahrskonzert

Wiener Chormädchen: Glanzvoller Auftritt in neuen Uniformen beim Wiener Neujahrskonzert

Bei dem traditionsreichen Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker traten heute zum ersten Mal in der Geschichte neben den Wiener Sängerknaben, die heuer ihr 525-jähriges Jubiläum feiern, auch die Wiener Chormädchen auf. Dank der finanziellen und kreativen Unterstützung von Unternehmer, Investor und Austro-Millionär Klemens Hallmann bekamen die Wiener Chormädchen zum ersten Mal seit ihrer Gründung im Jahr 2004 ihre eigenen Uniformen.



„Der Auftritt der Wiener Chormädchen gemeinsam mit den Wiener Sängerknaben war großartig. Die Chormädchen waren eine wahre Bereicherung für das traditionelle Wiener Neujahrskonzert. Ich bin stolz, dass ich bei diesem historisch bedeutenden Ereignis persönlich dabei sein konnte. Die Wiener Chormädchen zu unterstützen bedeutet für mich, einen kleinen Beitrag zur Chancengleichheit zu leisten“, so Klemens Hallmann.

Neujahrskonzert in rund 100 Ländern übertragen

Das Neujahrskonzert 2023 der Wiener Philharmoniker fand im Wiener Musikverein unter der Leitung von Maestro Franz Welser-Möst statt, der das prestigeträchtige Konzertereignis nach 2011 und 2013 zum dritten Mal leitete. Das alljährliche Wiener Neujahrskonzert ist ein kulturelles Großereignis, das in rund 100 Länder weltweit übertragen und von Millionen TV-Zuseher:innen verfolgt wird.

Hallmann freut sich über Poleschinski

Während die Wiener Sängerknaben dieses Jahr ihr 525-jähriges Jubiläum feiern, blicken die Wiener Chormädchen, die im Jahr 2004 als Mädchenchor der Wiener Sängerknaben gegründet wurden, noch auf eine junge Geschichte zurück. „Ich freue mich, dass wir mit dem Verein der Wiener Sängerknaben die Idee in so kurzer Zeit umsetzen und Eva Poleschinski dafür gewinnen konnten, rechtzeitig insgesamt 70 Kleider und Uniformen für die Chormädchen zu schneidern – nicht nur für das Neujahrskonzert, sondern auch für alle weiteren Konzertauftritte“, so Klemens Hallmann.