Nature Spas und Million Stars Hotel

Schlafen unter dem Sternenhimmel, Baden mitten im Wald oder eine Übernachtung in einem Baumzelt – dies alles und viel mehr sind außergewöhnliche Übernachtungs- und Wellnessmöglichkeiten in der Schweiz.

Die Nature Spas und das Million Stars Hotel bieten über die gesamte Schweiz verteilt beeindruckende und sensationelle „Hotels“ und Gelegenheiten, mitten in der Natur zu entspannen.

Nature Spas

In den Nature Spas der Schweiz gibt es so einiges zu erleben. Zahlreiche Orte laden zum naturbasierten Entspannen und Abschalten ein.

Hot Tubs

Die Nature Spas bieten eine Vielzahl an Hot Tubs an. Dabei handelt es sich allerdings nicht um reguläre Hot Tubs, sondern um Varianten, die für wahre Begeisterung sorgen. Die sogenannte ‚Hot Tug‘ gleitet über als Boot den Brienzersee, in der Hot Tub auf der Moosegg kann bei Panoramaaussicht entspannt werden und in Herisau gibt es eine Hot Tub mit Sternenblick.

Saunas

Auch für Saunaliebhaber ist in den Nature Spas vieles dabei. Zum Beispiel Saunaboote auf dem Vierwaldstättersee, auf dem Bielersee oder auf dem Zürichsee, die Natur-Sauna am Vierwaldstättersee, und die Entschleunigungsoase in einer Blockhütte in Unterbäch.

Waldbaden

© Jura&Trois Lacs/Kneip ×

Wer sich voll und ganz mit der Natur verbinden will, kann das sicherlich beim Waldbaden schaffen. Die Nature Spas bieten auch hierfür einige Gelegenheiten. In Champfèr wird Waldbaden und Ziegentrekking vereint, in Rancante kann man inmitten der Breggia-Schluchten baden und für alle, die auf der Suche nach einer abgelegeneren Variante sind, eignet sich das Bergwaldbaden im Hilfernthal.

Million Stars Hotel

Die Million Stars Hotels in der Schweiz haben eines gemeinsam – einen freien Blick in den Sternenhimmel. Mit einer Vielfalt an Übernachtungsmöglichkeiten wird bestimmt Jeder und Jede hier fündig.

Tiny Houses

© LittleCITY.ch ×

In den Tiny Houses der Million Stars Hotels lässt es sich so richtig gut entspannen. Zum Beispiel im Glaskubus im Emmental, im Seeglashaus Burgäschi oder in der Birdbox Curzútt im Kanton Tessin mit Blick auf die Kirche St. Barnárd.

Bubbles

© Switzerland Tourism/Nicola Fürer ×

Die sogenannten ‚Bubbles‘ und ‚Tubbos‘ kann man sich als große, durchsichtige Zelte vorstellen, die das ovale Dach dieser Übernachtungsmöglichkeit bilden. Übernachten kann man zum Beispiel im Glamping Zelt auf dem Hirschenhof oder ganz romantisch in der Bubble am Kerenzerberg.

Outdoorbetten

Outdoorbetten sind eine ganze besondere Schlafmöglichkeiten, denn sie stehen frei in der Natur und ermöglichen so das ultimative Übernachtungserlebnis in der Natur. Sie stehen unter anderem im Habergschwänd, über dem Val de Ruz, oder auch mitten im Wald in Rohrbachgraben.

Rooftops

© Switzerland Tourism/Nico Schaerer ×

Schlafen auf den Dächern der Schweiz – das ist auf den Rooftops der Million Stars Hotels möglich. Zum Beispiel auf der überdachten Dachterrasse der Aarmuehlesuite Carton-Europe oder in dem Outdoor Zimmer und der Penthouse Suite über dem Zürichsee im Hotel Seedamm Plaza.

Die Übernachtungs- und Wellnessmöglichkeiten in der Schweiz sind so vielfältig und außergewöhnlich wie das Land selbst. Inspiration und Erholung sind vorprogrammiert!