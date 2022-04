× Anya-Taylor Joy begeistert im Elfen-Look von Dior

.

Schauspielerin Anya Taylor-Joy (26) zog bei der Premiere zu "The Northman" in Hollywood alle Blicke auf sich. Im elfengleichen Dior-Kleid in unschuldigem Weiß und mit Perlen besticktem Neckholder stahl sie sogar Superstar Nicole Kidman (54) am Red Carpet die Show – da half auch die Prada-Robe der 54-Jährigen nichts.

Anya Taylor-Joy bei der Premiere zu "The Northman".

Nicole Kidman als Co-Star

Im Interview mit dem US-Magazin "People" nannte Taylor-Joy ihren weltberühmten Co-Star Nicole Kidman "wild und wunderbar". Sie habe "größten Respekt vor ihr." Und auch Kidman geriet über Taylor-Joy ins Schwärmen: "Sie ist so lustig und einfach reizend; ich kann sie nicht genug loben. Sie hat einfach Mut und Herz, was will man mehr?"

V.l.n.r.: Alexander Skarsgård, Nicole Kidman, Robert Eggers, Willem Dafoe und Anya Taylor-Joy bei der Premiere von "The Northman".

Ab 21. April in den Kinos

Dass sich die beiden auch vor der Kamera bestens verstehen, beweisen sie ab 21. April in den heimischen Kinos. Die männliche Hauptrolle übernimmt der schwedische Schauspieler Alexander Skarsgård (45), der als Wikinger den Tod seines Vaters rächt.