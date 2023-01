Die Ingka Gruppe und die renommierte Fotografin machen gemeinsame Sache: Annie Leibovitz wird IKEA Artist in Residence 2023

Die Ingka Grupp kooperiert mit Annie Leibovitz – mit dem Ziel, das Objektiv der weltweit bekannten Fotografin auf das Leben der Menschen zu Hause zu richten. Als IKEA Artist in Residence wird Leibovitz 2023 im Auftrag des schwedischen Möbelunternehmens um die Welt reisen und die vielen Menschen in ihrem Zuhause in sieben verschiedenen Ländern fotografieren – daraus soll eine Porträtserie entstehen, die vom Life at Home Report inspiriert ist.

Erst Anfang des Jahres veröffentlichte IKEA seinen 9. jährlichen Life at Home Report. Eine der wichtigsten Erkenntnisse des Berichts, für den weltweit über 37.000 Menschen in 37 Ländern befragt wurden, war, dass fast die Hälfte der Menschen weltweit (48%) das Gefühl haben, dass ihr Leben in den eigenen vier Wänden nicht wahrheitsgetreu in den Medien widergespiegelt wird.

© Getty Images ×

Dieses Ergebnis ist der Anlass für eine aufregende neue Partnerschaft mit der renommierten amerikanischen Fotografin Annie Leibovitz, die 2023 die Rolle des IKEA Artist in Residence einnehmen wird. Leibovitz wird für ihre Fähigkeit gefeiert, das Innenleben der von ihr porträtierten Protagonist:innen, die oftmals in intimen Räumen oder Momenten abgelichtet werden, einzufangen. Aufgrund ihrer Fähigkeit, genuine und ungestellte Motive festzuhalten, Wahrheiten zu enthüllen sowie tiefgreifende Momente der universellen menschlichen Erfahrung zu erforschen, ist Leibovitz der ideale Artist in Residence für den IKEA Life at Home Report. "Das Zuhause hat in meiner Arbeit immer eine wichtige Rolle gespielt", erklärt Leibovitz. "Ich habe von Anfang an Menschen in ihrem Zuhause fotografiert. Das ist ein Weg, um zu verstehen, wer eine Person ist. Der Rat, den ich jungen Fotograf:innen gebe, ist, ihre Familien zu fotografieren. Das ist eine der besten Möglichkeiten, um anzufangen. Ich freue mich auf die Partnerschaft mit IKEA im Jahr 2023.“

© Getty Images ×

25 Porträts in sieben verschiedenen Ländern

Der IKEA Life at Home Report verkörpert IKEAs Haltung, sich in allen Facetten des Unternehmens ständig weiterzuentwickeln und an die kontinuierlich verändernde Lebensrealität der Menschen von heute anzupassen. Während ihrer Zeit als IKEA Artist in Residence wird Leibovitz um die Welt reisen und Menschen in sieben verschiedenen Ländern in ihrem Zuhause fotografieren: Japan, USA, Deutschland, Italien, Indien, Schweden und England. Dabei wird Leibovitz eine Serie von 25 Porträts erstellen, welche die Nuancen des Lebens zu Hause beleuchtet – so soll ein aussagekräftiges fotografisches Dokument entstehen, das vom Life at Home Report inspiriert ist. "Die Ergebnisse des Life at Home Report sind jedes Jahr ein entscheidender Moment bei IKEA", stellt Marcus Engman, Chief Creative Officer der Ingka Group, fest. "Sie helfen uns, unsere Vision zu verwirklichen, nämlich einen besseren Alltag für die vielen Menschen zu schaffen. Deshalb freuen wir uns, mit Annie Leibovitz – einer echten Künstlerin und Vorreiterin – zusammenzuarbeiten, um ihr ikonisches Objektiv auf das Leben zu Hause zu richten – das Leben, das wir nicht immer sehen und auf die Stimmen, die wir nicht immer hören. Wir freuen uns auf die gemeinsame Zusammenarbeit im Jahr 2023 und darauf, die nächste Generation von Künstler:innen auf ihrem Weg mit einzubeziehen.“

Der IKEA Life at Home Report



Der IKEA Life at Home Report ist eines der größten und profiliertesten Forschungsprojekte seiner Art, das seit 2014 qualitative und quantitative Untersuchungen zu den Sichtweisen, Bedürfnissen und Träumen von Menschen auf der ganzen Welt durchführt. Der IKEA Life at Home Report wird von der Ingka Gruppe (Ingka Holding B.V. und den von ihr kontrollierten Unternehmen) entwickelt und veröffentlicht. Die Forschungsmethodik umfasst Hausbesuche und eine landesweit repräsentative Umfrage. IKEA arbeitet mit erstklassigen Forschungsinstituten zusammen, um sicherzustellen, dass die Datenerhebung robust und repräsentativ ist. Für die jüngste Ausgabe hat IKEA mehr als 37.000 Menschen in 37 Ländern befragt.