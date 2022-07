Aesop Vegan & Cruelty-Free

Sowohl das B Triple C Facial Balancing Gel als auch das Parsley Seed Anti-Oxidant Intense Serum eignen sich für Haut, die eine besonders leichte Feuchtigkeitszufuhr benötigt, und können allein oder in Kombination verwendet werden. Letzteres kann auch unter dem Sonnenschutz aufgetragen werden.

B Triple C Facial Balancing Gel

Eine leicht hydratisierende Formulierung, die wirksame Mengen an Vitamin B und C bietet, um die Haut ins Gleichgewicht zu bringen. Regeneriert die Haut, macht sie weich und sorgt für ein ebenmäßigeres Erscheinungsbild.

Parsley Seed Anti-Oxidant Intense Serum

Ein wirksames, antioxidatives Serum, das der Haut dreifachen Nutzen bietet. Es stärkt, spendet Feuchtigkeit und bildet einen atmungsaktiven Film auf der Haut, der vor Luftverschmutzung schützt.

Video- Konsultationen

Für individuelle Empfehlungen und Hilfe bei der Auswahl von Formulierungen bieten wir Live-Videoberatungen mit unseren geschulten Mitarbeitenden an.

