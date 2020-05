Luxus der Geborgenheit erleben

Im Natur- und Wellnesshotel Höflehner****S entdecken Sie auf 1.117m einzigartige Freiheit und genießen exklusiven Luxus der Natürlichkeit. Von der Naturwellness, der Naturküche, dem Naturerlebnis, dem Naturdesign, der Nachhaltigkeit bis hin zur Natürlichkeit wurde die Natur ins Haus geholt, da sie als Inspirationsquelle und Herz des Hotels dient.

*Naturwellness – das perfekte Wohlfühlprogramm*

Lassen Sie im 3.700 m² Premium Alpin SPA den Alltag los und die Seele baumeln. Ziehen Sie morgendliche Züge im Sportschwimmbecken, tauchen Sie ein in den erfrischenden Naturbadeteich, tanken Sie Wärme im Almsaunadorf und lassen Sie den beeindruckenden Ausblick vom Panorama-Schwebe-Whirlpool auf sich wirken. Exklusive Massagen, Bäder, Packungen und Beautybehandlungen runden das Wellnessvergnügen ab. Beim Outdoor-Aktiv- und Entspannungsprogramm, können Sie bei Yoga, geführten Wanderungen, Meditationen und vielem mehr Ihrer Gesundheit etwas Gutes tun und Ihre Balance wiederfinden.

*Naturküche – die Natur zum Anbeißen*

Genießen Sie regionale Spitzenkulinarik von heimischen Produzenten mit internationalen Akzenten. Lassen Sie sich im Zuge der Gourmetpension und im A la Carte Restaurant H.11.17 verwöhnen. Von der Erzeugung über die Verarbeitung bis hin zur Vollendung auf dem Teller wird auf besondere Sorgfalt und Qualität achtgegeben.

*Naturerlebnis – der Natur ganz nahe*

Verbringen Sie Ihren Sommerurlaub in dem einzigartigen Naturparadies Schladming-Dachstein. Erkunden Sie direkt vom Hotel aus die glasklaren Bäche, die idyllischen Seen, die facettenreichen Wälder und die imposanten Berggipfel. Auch die weitläufige Gartenanlage mit Naturbadeteich lädt Groß und Klein ein die Natur zu erforschen.

*Naturdesign – die Natur ins Haus holen*

Spüren Sie ein gesundes Wohlfühlambiente und alpinen Lifestyle. Die großzügige Hotellandschaft bietet Ihnen viele kleine individuelle Hideaways als Oasen der Geborgenheit, wie die kuscheligen Garten Lounges und die gemütlichen Ruheräume. Die Zirbenzimmer garantieren pure Erholung und ein besonderes Highlight stellen die exklusiven Sky Chalets dar.

*Nachhaltigkeit - im Einklang mit der Natur*

Erleben Sie ein bewusstes An-Morgen-Denken, denn dies prägt das Handeln des Hotels. Fühlen Sie Erholung, welche auch lange nach Ihrem Urlaub noch anhält und Sie gestärkt in den Alltag zurückkehren lässt.

*Natürlichkeit – von Herzen zuvorkommend*

In dem Familienbetrieb werden Sie mit viel positiver Energie empfangen. Fühlen Sie sich mit Service-Qualität auf höchstem Niveau wie zu Hause und lassen Sie sich von unseren Spezialisten vom Fach (vom Sommelier bis zum Wanderführer) begeistern.

*Familienurlaub – zusammen Erinnerungen schaffen*

Familien erleben beim Höflehner****S unvergessliche Momente in der Natur. Viele Inklusivleistungen, welche an die Bedürfnisse von Familien angepasst sind, machen den Aufenthalt in diesem Naturparadies einzigartig. Eltern entspannen im Premium Alpin SPA, während ihre Kinder bestens betreut werden und die Natur erkunden.

- Höflehners Funpark mit Sportplatz, Spiele Alm und Aktiv Alm

- Bambiclub mit Kinderbetreuung und wechselndem Wochenprogramm

- Alpaka Wanderungen

- Kinderspeisekarte

- und vieles mehr

