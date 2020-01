Nicholas Hoult und Alice Pagani gemeinsam im neuen Emporio Armani-Spot

Die Schauspieler Nicholas Hoult und Alice Pagani sind die neuen Gesichtern der Düfte von Emporio Armani. In der neuesten Kampagne für Stronger With You Freeze für Ihn und In Love With You Freeze für Sie haben Hoult und Pagani die Hauptrollen bekommen.

Als diese Düfte im Jahr 2017 zum ersten Mal lanciert wurden, spielten James Jagger und Matilda Lutz das fiktive Paar, um das sich die Marketing-Serie drehte.

Die aktualisierte Kampagne wurde von Fabien Constant geleitet, der auch an der Ausgabe 2017 mitgearbeitet hat. Neben Ellie Goulding und Tarrus Riley gibt es Musik der elektronischen Tanzgruppe Major Lazer.

Der britische Schauspieler James Hoult wurde für seine Rolle neben Hugh Grant in dem Film About A Boy, in dem er im Alter von 11 Jahren mitspielte, bekannt . Seitdem ist er in Oscar-nominierten Filmen wie The Favorite und Blockbustern wie X-Men zu sehen.

Alice Pagani ist eine italienische Schauspielerin, die vor allem für ihre Hauptrolle in der Netflix-Serie Baby im Jahr 2018 bekannt ist.

© Damon Baker for Giorgio Armani Beauty

Die von L'Oréal lizenzierte Marke beschrieb den neuen Armani-Spot als ein Bildnis bedingungsloser Liebe sowie der Stärke des Zusammenseins, des Miteinanders.

“The new campaign set against an urban landscape features the couple throughout their romantic journey in time,” so die Macher von Armani über den neuen Duft-Spot mit Nicholas Hoult und Alice Pagani. “The film depicts their strong yet playful connection through ever-more enthralling lovers’ situations and surroundings.”