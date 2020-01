Jennifer Lopez und Versace – eine von Erfolg geprägte Story!

Fotografiert vom Duo Mert Alas und Marcus Piggott begeistert sie mit einer Reihe sexy und verführerischer Ensembles aus der Frühjahr-Sommer 2020 – Kollektion.

© Versace

"I am so excited I can finally reveal that I am the face of the #VersaceSS20 campaign! Thank you to @Donatella_Versace and everyone at @Versace for your vision and collaboration", schreibt die Sängerin auf Instagram.

Die Versace-Kampagne suggiert „Selbstbewusstsein für die Anziehungskraft gegenüber anderen und einen unzensorierten Ausdruck als eine Form von Selbstliebe“, erklären die Mode-Macher in einem Statement.

Auch Donatella Versace äußert sich zu JLo und erinnert sich an das unvergessliche 2000er Grammy-Kleid. “I am so proud Google Images was invented after Jennifer wore that dress. Today, we celebrate that moment that was possible thanks to this incredible woman!”, so die Versace-Chefin.

Viele treue Fans werden sich sicherlich noch daran erinnern, wie Jennifer Lopez das Internet gestürmt hat, als sie im September die Mailänder Modewoche mit einer fast identischen Nachbildung ihres ikonischen Kleides mit Dschungel-Print beendet hat. Die User waren ganz verrückt nach J.Lo‘s heißblütigem, aber auch wildem Look. Vor allem, als sie in einer neuen Version des Kleides, mit der sie wohl in die Modegeschichte einging, über den Laufsteg stolzierte.

Lopez' gewagtes GRAMMY-Outfit hat ebenfalls Geschichte geschrieben, da sich später herausstellte, dass aufgrund dieses Kleides Google-Bilder erstellt wurden. Zwanzig Jahre nachdem Donatella das tropische Design für ihre Kollektion zum ersten Mal präsentierte, erlebt es am Körper von JLo ein Revival. Ebenfalls präsentierte sie dieses phantastische Kleid, als sie im Dezember Gastgeberin der Saturday Night Live-Show war.