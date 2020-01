Diese Maßnahmen halten Körper & Geist fit

Regelmäßige Bewegung ist ein Grundpfeiler der Gesundheit. Die Vorteile sind zahlreich: Sie stärkt das Herz-Kreislauf-System, beflügelt den Stoffwechsel, sorgt für Hormonbalance, reduziert Stress und stärkt Muskulatur, Gelenke und Wirbelsäule und ist damit entscheidend an der Rückengesundheit beteiligt. Ideal ist ein Mix aus Konditions- und Krafttraining. Zusätzlich ist Bewegung im Alltag essenziell.

1. In Bewegung bleiben

2. Fastenformel





Kalorienreduktion und gezieltes Fasten hat verjüngende Wirkung auf den Körper: Wer Esspausen einhält (z. B. mit Intervallfasten), gönnt dem Stoffwechsel nötige Pausen. So kann sich der Körper bis auf Zellebene regenerieren und reparieren. Auch die Verdauung profitiert von Fasten-Phasen. Selbstverständlich ist es wichtig, was Sie in den Essensperioden zu sich nehmen.