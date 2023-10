× 2024 – die neuesten Brillentrends

Die Modewelt ist ständigen Veränderungen unterworfen. Was heute noch top ist, kann morgen schon total aus der Mode sein. Bei den Brillen ist es ähnlich. Die Trends entwickeln sich immer weiter und passen sich dem Zeitgeist an. Das ist auch im Jahr 2024 so. Brillen sind schick, sportlich, nachhaltig.

Es gibt mittlerweile viele tolle Marken, die dazu beitragen, dass sich auch die Brillenwelt immer rasanter verändert.

Wer genauer hinsieht, erkennt, dass Brillentrends verschiedenen Einflüssen unterliegen, nicht nur der Mode. Auch gesellschaftliche Veränderungen, der immer stärker werdende Trend zur Nachhaltigkeit und auch der technologische Fortschritt wirken auf die Brillentrends ein, beispielsweise künstliche Intelligenz, Veränderungen der sozialen Medien oder die 3D-Drucktechnologie. Die Kleidung wählt fast jeder passend zur eigenen Persönlichkeit aus. Genauso ist auch die Auswahl der Brille eine persönliche Entscheidung. Die perfekte Brille kann viel verändern. Wie sehen die Brillentrends für 2024 aus?

Etwas Farbe bitte

Im Trend liegen zum einen die klassischen Farben Silber, Gold und Schwarz. Doch mindestens ebenso beliebt sind farbige Brillengestelle. Damenbrillen von eyes + more und vielen anderen Anbietern gibt es in knalligen Farben, warmen Erdtönen, mit Farbverlauf oder bunten Mustern. Damit haben Frauen 2024 nicht nur die klassische schwarze Brille zur Auswahl. Hinzu kommen transparente Brillengestelle, die schlicht und gleichzeitig elegant sind. Die klaren Brillenfassungen sind besonders angesagt. Sie passen perfekt zu jedem Gesicht, betonen die Gesichtszüge oder das Make-up, ohne jedoch übertrieben zu wirken. Die Brillen sind stilvoll und anpassungsfähig und passen zu jeder Gesichtsstruktur und zu jedem Hautton.

Farbverlauf – etwas subtiler und doch auffällig

Farbverläufe waren 2023 schon Trend. Das setzt sich im neuen Jahr fort. Das Brillendesign ist zeitgemäß und dennoch im Ansatz subtil künstlerisch. Interessante Farbwechsel im Brillengestell geben jedem Ensemble mehr Lebendigkeit und Flair. Wer sich normalerweise für die klassischen Brillenfarben entscheidet, findet den Farbverlauf in der Brillenfassung möglicherweise etwas gewagt. Doch richtig gestylt werden die Farbverläufe schnell zum Lieblingsaccessoire. Den richtigen Farbverlauf auszuwählen ist eine richtige Kunst. Die Farben der Brille sollten die Farbtöne der Kleidung widerspiegeln oder ergänzen. Genauso wie bei einem Künstler, der Farben für seine Werke wählt, die komplementär sind.

Hightech verändert die Welt der Brillen

Hightech-Luxus hat die Brillenwelt verwandelt. Die Grenzen zwischen Komfort, Mode und Technologie werden immer fließender. Die Nachfrage nach modernen, stilvollen und komfortablen Brillengestellen steigt. Brillenträger wollen nicht mehr nur gut aussehen, sie wollen auch ein gutes Tragegefühl. Dafür gibt es hochentwickelte Materialien, präzise Mechanik und individuelle Anpassungen.

Beispielsweise gibt es Titan- oder Acetatfassungen aus dem 3D-Drucker. Sie zeigen wie Spitzentechnologie und Ästhetik Hand in Hand arbeiten. Diese Brillen lassen sich personalisieren. Zu den anpassbaren Designs kommt noch hinzu, dass diese Brillen sehr umweltfreundlich sind. Damit gibt es grenzenlose Designvielfalt, perfekte Passform, modischen Chic, alles auf einmal.

Quadratische und sechseckige Rahmen

2024 ist auch das Jahr des Maximalismus. Brillen mit übergroßen Fassungen in quadratischer Form sind absolut trendy. Sie eignen sich perfekt als Statement-Brille. Sie passen zu unterschiedlichen Gesichtsformen und stimmen in Form und Funktion.

Die neuen sechseckigen Brillengestelle sind weniger konventionell und revolutionieren die Brillen- und Sonnenbrillen-Szene gleichermaßen. Sie kombinieren den dynamisch-beschwingten Geist der 1970er-Jahre mit der Geschmeidigkeit und Eleganz von modernen Designs. Insbesondere in Verbindung mit einem luftig-leichten Sommer-Outfit ist die geometrische Form ein echter Blickfänger und gibt jedem Look mehr Profil.

Athleisure-Brillen – funktional und immer tragbar

Vor Jahren waren die schillernden Rundum-Brillen bei Sportlern sehr beliebt. Jetzt sind sie zurückgekommen und insbesondere bei der Generation Z angesagt und sogar auf den Laufstegen in der Modewelt zu sehen. Diese Brillen sind allerdings nicht nur ein modisches Statement. Sie sind auch sehr funktional. Sportliche Marken bieten dieses modebewusste Design in Verbindung mit Hightech. Photochrome, als selbsttönende, Brillengläser kombinieren Stil mit Anpassungsfähigkeit. Mithilfe lichtempfindlicher Moleküle passen sich die Brillengläser schnell an sich verändernde Lichtverhältnisse an, sodass die Sicht drinnen wie draußen immer optimal ist.

Shield Eyewear – die funktionale Brille für Mutige

Die Shield-Sonnenbrille stammt ebenfalls aus der Welt des Sports und hat die Modeindustrie erobert. Sie kommt 2024 in neuen faszinierenden Formen zurück. Die extravagante Brille hatte in den 1970er-Jahren den ersten großen Auftritt und wurde Mainstream. Damals wurde viel mit dem Stil experimentiert. Dabei waren insbesondere die Entwicklungen bei der Herstellung von Brillengläsern und in diesem Fall die Scheibentechnologie besonders entscheidend. Einzelne Scheiben ließen sich besser formen und biegen. Dabei entstand der ikonische Shield-Eyewear-Look. Die großen Glasflächen sind allerdings mehr als ein dominantes modisches Statement. Sie bieten den Augen auch viel Schutz.

Bunt getönte Sonnenbrillen

2024 ist auch das Jahr der Farben. Getönte Sonnenbrillen zeigen sich in allen Farben des Regenbogens. Brillengläser in Fuchsia oder Korallenrot tauchen den nächsten Frühling in elektrisierende Farben.