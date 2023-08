10 x 2 Tickets für den Madonna Beauty Day 2023 gewinnen!

Der große MADONNA BEAUTY DAY 2023 findet in der Aula der Wissenschaften in Wien am Freitag den 01. September 2023 statt!

Von 09:00 – 17:30 Uhr gibt es viele spannende Highlights zu entdecken.

Auch beim diesjährigen MADONNA Beauty Day ist für jeden Beauty-Fan etwas Passendes dabei. Unter den Ausstellern finden sich internationale Brands aus den Bereichen Make-up, Styling und Beauty-Treatments, die Beratungen zu den neuesten Trends anbieten.

Parallel zum Beauty-Event runden Live on Stage-Talks mit Stars & Beauty-Experten unser Angebot perfekt ab! Folgende Stargäste sprechen dieses Jahr auf der Bühne: Riccardo Simonetti, Boris Entrup, Karin Teigl aias Constantly K., Judith Williams, Frauke Ludowig und Sophia Thiel. Alle Infos gibt es unter www.madonnabeautyday.at

Wir verlosen unter allen Teilnehmer:innen 10 x 2 Tickets für den Madonna Beauty Day 2023

Mitmachen & gewinnen!