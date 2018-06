Zweiter Nachwuchs im Anmarsch?

Bei der Victoria's-Secret-Show in Paris Ende 2016 sorgte ihr Babybauch-Debüt für eine Sensation. Damals machte Model Irina Shayk (32) ihre erste Schwangerschaft auf dem Laufsteg offiziell. Über ihren Dessous trug sie einen Trench, der die Wölbung umspielte. Doch diesmal dürften Paparazzi die ersten Babybauch-Fotos geknipst haben.

Babybauch-Debüt bei Victoria's Secret

Wieder schwanger?

Wenn die Gerüchte stimmen, dass sie und Bradley Cooper ein zweites Kind erwarten, dann versteckt Irina Shayk ihr Babybäuchlein unter diesem mintgrünen Look. Auch die bequemen Schuhe könnten ein Hinweis darauf sein, dass sich das Model in anderen Umständen befindet, denn geschwollene Füße sind eine häufige Begleiterscheinung bei Schwangerschaften. Sonst kennen wir Irina eigentlich nur in sexy Heels...

