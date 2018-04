Wird sie die neue Pippa?

2011 war Pippa Middleton der heimliche Star der royalen Vermählung von Prince William und Herzogin Kate. Am 19. Mai heiratet Prince Harry seine Meghan, die eine kanadische High Society-Größe als Brautjungfer im Schlepptau hat: Jessica Mulroney. Die zweifache Mutter arbeitet beruflich asl Stylistin mit Brautmoden-Schwerpunkt. Damit hat Meghan eine wahre Stil-Expertin an der Seite.

© WireImage

Die 38-jährige Kanadierin ist eine langjährige Freundin der Schauspielerin und soll Meghan bei der Wahl der Brautkleides beraten haben. Von Insidern wird sie als die wahre Wedding Planerin der Hochzeit des Jahres bezeichnet. Welche Rolle ihr dann im Rahmen der Feierlichkeiten zu zuteil wird, ist noch unklar. Das Vanity Fair Magazin vermutet, dass Mulroney als Trauzeugin die Gruppe der Brautjungfern anführen wird. Der Pippa-Effekt ist hier geradezu vorprogrammiert!

Jessica Mulroney hat Meghan auch bei der Kleiderwahl für die Hochzeitsszene in der Serie 'Suits' beraten.



Peek into @meghanmarkle's closet with @jessicamulroney as they look for Rachel’s gown https://t.co/JLksuIQdsH #SUITS pic.twitter.com/USaQ0K593D