Welches Brautkleid soll Meghan tragen?

In den letzten Tagen haben sich die Gerüchte verdichtet: Ralph & Russo sollen das Rennen um DAS Brautkleid des Jahres gemacht zu haben. Der Traum in Weiß soll bereits in Windsor Castle angekommen sein und nun stehen die allerletzten Änderungen an. Meghan wird in den Tagen vor der Hochzeit ihr Brautkleid der Queen höchstpersönlich zeigen. Bis wir es sehen dürfen, wird es aber noch einige Tage dauern. Am 19. Mai, zu Mittag, wird sich Meghan Markle als royale Braut der Weltöffentlichkeit präsentieren.

Auch wenn Ralph & Russo als Top-Favoriten gelten, sind noch drei weitere Designer im Gespräch: Erdem Moralioglu, Vera Wang und Sarah Burton (Alexander McQueen). Wir haben eine repräsentative Auswahl an Runway-Looks getroffen, die für den Stil der Designer stehen, und fragen nun Sie: In welchem Brautkleid möchten Sie Meghan Markle nächste Woche vor den Traualtar treten sehen?

