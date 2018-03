So geht Business-Chic

Amal Cloone gehört zu jenen Frauen, die im Kartoffelsack umwerfend aussehen würden. Aber nicht nur das: Die zweifache Mama schafft es sogar Kleidungsstücken Coolness zu verleihen, die wir eigentlich aus Omas Garderobe kennen. Beige Tweedkostüme beispielsweise!

Diashow Amal Clooney is back! © www.pps.at Photo Press Service © www.pps.at Photo Press Service © www.pps.at Photo Press Service © www.pps.at Photo Press Service © www.pps.at Photo Press Service © www.pps.at Photo Press Service 1 / 6

Retro-Chic

In New York wurde die 40-Jährige in einem beigen Tweed-Zweiteiler gesichtet. Sie stylte den Look Ton in Ton und kombinierte das Kostüm mit Pumps in Nude und einer hellen Tote-Bag. Die XXL-Shades runden den Retro-Look perfekt ab und sorgen für Jackie O-Vibes. So trendy kann Office-Mode aussehen!