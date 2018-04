Rihanna ist zurück

Rihanna (30) stellte diese Woche in Mailand ihre neue "Fenty Beauty" by Rihanna Make Up-Kollektion vor. Ein Kleid eines italienischen Labels war da natürlich ein Must! Ihre Wahl fiel auf einen Lederlook von Versace, der wohl kaum verführerischer hätte sein können. Das eng geschnittene Kleid betonte Rihannas Kurven und setzte ihr Dekoletée gekonnt in Szene - da blieb nicht nur der Trägerin, sondern auch dem anwesenden Publikum die Luft weg!

Wenig Stoff, viel Bling Bling

Den knappen Versace-Look kombinierte Rihanna mit einer "Arm Party" die sich gewaschen hat: an beiden Handgelenken klimperten die Armbänder, Bangles und Stasssteinchen.Sogar die Nägel waren an die Schmuck angepasst! Dafür viel das Schuhwerk filigran aus. Aber wer achtet bei diesem sexy Outfit eigentlich noch auf die Details...

