Modische Hommage an Diana

Herzogin Kate hat am Montag im St. Mary's Krankenhauses im Londoner Stadtteil Paddington einen Buben zur Welt gebracht. Es ist das dritte Kind von Prinz William und seiner Frau.

Mama in Red



Das Kind erblickte 11.01 Uhr das Licht der Welt und schon wenige Stunden danach traten die stolzen Eltern mit dem Neugeborenen vor die versammelte Presse. Herzogin Kate strahlte in einem roten Kleid von Jenny Packham, welches stark an den After-Baby-Look von Prinzessin Diana von 1984 erinnerte. Als Diana vor über drei Jahrzehnten Prince Harry zur Welt brachte, erschien sie in einem roten Kostüm mit weißer Bluse vor demselben Spitalseingang. Ein Style-Zufall? Wohl kaum!

© Getty

Mit diesem Look zollte Herzogin Kate der verstorbenen Mutter ihres Gatten Tribut.

© Getty Images

Die 36-jährige Herzogin wurden in den Stunden nach der Entbindung von ihrer Stylistin Natasha Archer und der Friseurin Amanda Cook-Tucker perfekt auf den Presse-Auftritt vorbereitet. Zum bereits dritten Mal fiel Kates Style-Wahl nach der Geburt auf ein Kleid von Designerin Jenny Packham.

Kate bei der Geburt von Prince George (2013, links) und Princess Charlotte (2015)

© Getty Images / UK Press