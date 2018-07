Meghans olivgrüner Look spaltet das Netz

Der britische Prinz Louis ist am Montag in London getauft worden. Mit dabei waren natürlich Onkel Harry und seine ihm im Mai angetraute Meghan. Die frischgebackene Herzogin erschien in einem olivgrünen Ensemble von Ralph Lauren, welches bis ins kleinste Detail farblich aufeinander abgestimmt wurde. Handschuhe, Pumps, Clutch und Hut entsprachen dem Grünton des Kleides.

In den sozialen Netzwerken wird dieser royale Look als besonders elegant gefeiert, doch gibt es auch Negativ-Kommentare in Bezug auf die Farbwahl. Kritisiert wird, dass Meghan einen herbstlichen Ton wählte, der im Vergleich zu Pippas babyblauen Look etwas melancholisch wirkte. "Sie hätte auch einen Pastellton tragen sollen!", schreibt ein User auf Instagram. Auch das pedantische Colour Matching und die Strümpfe werden als etwas zu bemüht bekrittelt.

Aber was sagen Sie? Hat Meghan es mit dem Grün übertrieben oder entspricht der Look dem royalen Rahmen? Voten Sie mit!



Der jüngste Sohn von Prinz William und Herzogin Kate (beide 36) ist getauft worden - auf den Namen Louis Arthur Charles. Die Zeremonie am Montagnachmittag fand im familiären Rahmen in der Kapelle des St. James's Palace in London statt.