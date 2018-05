Meghans Lieblingsschuhe kosten 89 Euro

Meghan Markle ist Herzogin Kate dicht auf den Fersen: In Sachen Style steht sie ihrer Schwägerin in spe um nichts nach und inspiriert Frauen weltweit. Was die 36-Jährige trägt, ist binnen kürzester Zeit ausverkauft - auch wenn das Preisetikett nicht unbedingt als Schnäppchen durchgeht. Aber es gibt auch Ausnahmen in der royalen Garderobe. Beim Sport setzt Meghan auf eine Sneakers-Ikone: Das Classic-Modell von Reebok in der Farbe Weiß. Nachshoppen kann man Meghans Lieblings-Turnschuh in so gut wie jedem Sportschuh-Geschäften und online - um 89,95 Euro kommt man im Vergleich zu anderen royalen Style-Investitionen günstig davon!

© www.reebok.at

© Getty Images

Kate setzt auf Superga

Bei Sportschuhen greift Herzogin Kate auf ein italienisches Label, das auch Diana bevorzugte, nämlich Superga. Letztes Jahr wurde Prince Williams Gattin mehrmals mit dem Modell 2750 Cotu Classic von Superga an den Füßen abgelichtet. Dieser Sneaker ist noch günstiger als Meghans Reeboks: Die Stofftreter sind ab 59,95 Euro erhältlich.

© Getty

