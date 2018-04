Meghans It-Accessoire kostet 156 Euro

Der Modegeschmack der Royals steckt an. Bei Herzogin Kate dauert es zumeist nur wenige Minuten, bis von ihr getragene Teile überall ausverkauft sind. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis der "Meghan-Effekt" einsetzt und für hohe Umsätze bei ihren Lieblings-Labels sorgt.

Bereits vor der königlichen Verlobung im Herbst sorgte Meghan Markle für klingelnde Kassen bei dem Sonnenbrillen-Hersteller Finlay & Co. In Toronto begleitete sie Prince Harry zu den Invictus Games und trug das Modell "Percy", welches schnell ausverkauft war. Doch jetzt gibt es wieder Nachschub!

© Getty/WireImage

Cool wie Meghan

Dem Frühjahr kann man endlich mit einer Prise Meghan-Chic entgegentreten. "Percy" gibt es wieder online bei Finlay & Co zu kaufen. Meghan trägt die Fassung in der Farbe "Tortoise", doch die coolen Shades kommen auch in anderen Ausführungen. Preislich ist man ab 156 Euro dabei.