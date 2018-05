Meghan soll dieses Kleid tragen!

Der Countdown läuft: In vier Tagen schreitet Meghan Markle (36) vor den Traualtar und wird ihrem Verlobten, Prince Harry, das Jawort geben. In welchem Kleid sie vor die Weltöffentlichkeit treten wird, beschäftigt nicht nur ganz Großbritannien sondern auch Modebegeisterte und Royal-Fans hierzulande. Auf MADONNA24 haben wir eine Umfrage gestartet und die derzeitigen Designer-Favoriten der Schauspielerin ins Rennen geschickt: In welcher Brautrobe würden Sie Meghan gerne am Samstag heiraten sehen?

Ralph&Russo sind die Wett-Favoriten in England

Laut Insider-Gerüchten soll das britische Label Ralph&Russo mit dem Entwurf des Kleides beauftragt worden sein. Auch bei den Buchmachern liegt das Label weit vorne. Auch die MADONNA-Leser haben für eine Haute Couture-Kreation von Ralph & Russo abgestimmt und für ein schlichtes Design mit Cape gevotet.

31% der User voteten für diesen Look von Ralph & Russo

© Getty Images

Als zukünftige Herzogin entspricht es nicht der Etikette, schulterfrei vor den Altar zu treten. 2011 trug Kate ihr legendäres Spitzenkleid von Sarah Burton mit vollständig bedeckten Armen und Schultern- ob es ihr Meghan gleichtut und auch auf traditionelle Texturen setzt? Im Vorfeld hat sie schon angekündigt, dass sie moderne, schlichte Designs favorisiert. Ein glatter Stoff, mit schlichter Silhouette und schicker Cape-Lösung für Arme und Schultern ist also nicht unwahrscheinlich. Bis Samstag müssen wir uns aber noch gedulden - dann wissen wir, ob die MADONNA24-Leser mit ihrer Einschätzung richtig liegen!

Hier alle Modelle der Designer-Favoriten. Derzeit stehen Ralph & Russo und Erdem hoch im Kurs bei den britischen Buchmachern.

